Carlo Costly anuncia que jugará un torneo más y le deja otro recadito a Jorge Luis Pinto

El experimentado delantero Carlo Costly, quien había dicho que tenía pensado retirarse al final del Clausura 2020, confirmó que jugará un torneo más con el Platense y luego se retirará del fútbol.

"Yo pensaba retirarme ahorita en junio, lastimosamente nos quedamos sin campeonato por el coronavirus. Ya vamos a pensar en el próximo torneo si arrancamos bien y finalizar de buena forma mi carrera. Con mi esposa ya tenemos establecido qué vamos a hacer, nos estamos preparando para arrancar cuando termine esta pandemia", dijo en entrevista a Radio Activa.

A Costly le consultaron si tras dejar las canchas se ve como entrenador y no vaciló. "De técnico es complicado, tengo un carácter fuerte y no me visualizo en esa cuestión. Pero nunca se sabe, quizá más tarde si Dios quiere pueda comenzar a estudiar para serlo".

Otro recadito a Jorge Luis Pinto

Hace unos días, Costly dijo que el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto en la Selección de Honduras "te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba también hacía locuras".

El estratega cafetero no se quedó callado y dijo que: "no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta".

Al delantero del Platense le consultaron sobre su relación con el cafetero y le volvió a dejar un recado.

"Hablar de Pinto es perder tiempo, perder dinero, porque vino a agarrar dinero. Es retroceder, porque eso es lo que dejó en Honduras: pérdida de tiempo, retroceso y pérdida de dinero. No tengo nada qué hablar. Cada quien hizo lo que hizo".

Habló de los otros entrenadores que tuvo en la "H"

Reynaldo Rueda

"Es el mejor técnico que me ha dirigido. Creyó en mí, me dio la oportunidad de vestir por primera vez a una Selección".

Luis Fernando Suárez

"Un técnico que vino a dejar la experiencia para la mayoría de jugadores que estábamos fuera. Clasificamos a un Mundial, muy pasivo, pero a la vez buen entrenador y agradecido con él por la oportunidad".