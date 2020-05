Boniek García se confesó: "Sí hubo indiferencias con Pinto, peleas pequeñas"

Boniek García, el jugador de la eterna sonrisa, en live con DIEZ en Facebook y YouTube, confirmó su regreso a la Selección de Honduras y confesó roces con Jorge Luis Pinto en el proceso a Rusia 2018.

Boniek ya suma ocho años en Houston Dynamo y su objetivo es jugar un par de temporadas más y retirarse en Estados Unidos y lamentó haber salido a los 27 años al extranjero.

"Mi salida se pudo haber dado antes, pero no llegaron ofertas bastante concretas, se esperó hasta las últimas instancias. Yo fui a hablar con el señor Ferrari, le pedí que me diera la oportunidad de cumplir mi sueño y surgió la oferta del Houston", recordó.

Confirmó su regreso a la Selección de Honduras

Boniek cerró el 2019 jugando un buen torneo con su equipo en la MLS y esto lo puso en la mira de Fabián Coito. Reveló que estaba en lista para el amistoso de marzo ante República Checa.

"Todavía hay posibilidades de volver a la Selección. En enero el profe estuvo por acá y conversamos. Hay bastante posibilidad, incluso, en la fecha de marzo estaba incluido para ese partido, lastimosamente no se pudo dar. Todo va a depender del rendimiento que muestre para ser tomado en cuenta de nuevo", sentenció.

Tuvo diferencias con Jorge Luis Pinto

Boniek García fue parte del proceso de Honduras para el Mundial de Rusia 2018 y por primera vez se atrevió a contar que tuvo indiferencias con el seleccionador Jorge Luis Pinto.

"Siempre fui tomado en cuenta por él, lastimosamente le costaba tomarme en cuenta para ser titular o entrar de cambio. Las veces que entré y pienso que lo hice bien, que mi rendimiento fue aceptable. Incluso cuando me tocó ser titular hice grandes Partidos. Pero sí hubo diferencias, eso no lo voy a negar, pero se queda así".

¿Qué tipo de indiferencias tuvieron? "Siempre tuvimos contratiempos, peleas pequeñas, detalles que incomodaban a uno como jugador, pero siempre respeté las decisiones de él".

El mediocampista recordó lo que le dijo Pinto cuando llegó a la Selección.

"No sé si lo hizo con otros compañeros del extranjero, pero conmigo si fue directo y me dijo que los que estaban en Honduras tenían ventaja sobre mí, porque entrenaban con él en los microciclos".

Durante el proceso del colombiano, Carlo Costly fue el único que se atrevió a alzar la voz. Al final la Bicolor no consiguió el objetivo y quedó eliminada en repechaje contra Australia.

¿No había armonía? "Armonía siempre hubo. El problema fue que se dejaron ir jugadores importantes, quizá no titulares, sino de camerino como Noel Valladares, que podía ayudar en el camerino. El caso de (Carlo) Costly que de cambo podía hacer cualquier relajo, ya sabemos lo significa y mete miedo. Roger Espinoza fue por el problema que surgió con Pinto. El caso de Bengtson. Teníamos jugadores interesantes adelante, pero necesitaban el apoyo de estos jugadores atrás".

Honduras cerró el hexagonal sufriendo y empatando partidos que los tenía en el bolsillo. Uno de ellos ante Panamá, que lo recuerda muy bien Boniek.

"No quería contar nada sobre eso. Pero contra Panamá, terminó el primer tiempo íbamos ganando, me dijo Pinte: "caliente que usted va a ingresar en el segundo tiempo". Calenté todos los 45 minutos del segundo tiempo, en los últimos minutos me dice acelere, acelere que va a entrar y cuando veo el último cambio es Oliver Morazán. Para qué estoy calentando dije yo, si va a hacer el último cambio. Ese día quedé con rabieta, no porque haya entrado mi compañero, sino porque me hizo calentar todos los 45 minutos, yo con aquel el deseo de ingresar y nos empatan en ese momento. No le echo la culpa a nadie, sé si estando yo hubieran sido diferentes las cosas".

Ilusionado con el proceso de Fabián Coito

Boniek ha observado desde afuera el trabajo del uruguayo Fabián Coito y se ilusiona por la generación de jugadores que hay.

"Hay muy poco jugador de experiencia. No quiero decir que yo debo estar allí,o otro jugador. El profesor deberá ver quién debe ser tomado en cuenta y quién no. Hay buenos jugadores, estoy ilusionado con esta camada. Está Rigoberto Rivas, Alberth Elis, el más destacable de esta Selección y lo digo porque lo tengo aquí. Se echa la Selección al hombro. El caso de Quioto que espero lo podamos recuperar".

"También se pueden sumar jugadores de experiencia. Está Emilio, Maynor, Emilio que son los únicos. Pero también está Brayan Beckeles que no lo han estado llamando, Jerry Bengtson que la viene rompiendo hace años, los puede tomar en cuenta, pero depende de él. Uno no puede estarle metiendo jugadores al entrenador".

Respondió a las preguntas de los aficionados

¿Por qué sus hijos son motagüenses?



Se dio por los títulos que han ganado. Cada vez que llegábamos de vacaciones en diciembre coincidía que Motagua se coronaba. Ellos miraban celebrar a los azules, aparte tienen primos que son motagüenses y por allí les empezó la locura. Cuando Olimpia no juega con Motagua, me dicen: "papi, vamos a apoyar a Olimpia".

¿Retirarse en Olimpia?

Lo veo complicado. Mi idea es hacer una larga carrera aquí. Quiero más y espero que el retiro sea aquí, si no se diera, me encantaría que me abrieran aas puertas en Olimpia. Vamos a batir la marca de Tyson, que no quiere colgar las botas. Está entero, corre más que un joven, ja, ja".

Rendimiento de Maynor

"Maynor va a rendir hasta los 50 años así como se juega. Va a jugar por muchos años sin problema. Tiene el respaldo de Denil Maldonado, de Henry Figueroa que lo debemos recuperar".

¿Por qué el jugador hondureño llega a la MLS y se queda allí? ¿Conformismo?

En el caso de Elis, no es que se haya querido quedar, es cosa de que el equipo que no lo ha querido dejar ir. Oportunidades le han salido, pero quizá el club está esperando una mejor oferta. Las oportunidades le van a llegar, Elis estará poco tiempo en la MLS, es un jugador que va a brillar en Europa".

Lo que le decía Thierry Henry cuando lo veía

"Cuando lo saludaba, siempre me decía crack. Lo puede confirmar Alex López. Aparte con Red Bull siempre hice grandes juegos".

¿Cómo es Zlatan?

ASí como es en las redes. Da todo y es extravagante. Le di un machucón en en la mano en un partido, se me quedó viendo serio, yo me fui alejando. Está grande.

Sus planes a futuro

"No estoy enfocado en eso. La idea es seguir disfrutando del fútbol, ayer iniciamos un curso de la licencia D que está dando Fenafuth online. Esperemos a ver si se da, de seguirlo estudiando. La idea es tratar de formarme aquí, porque la idea es quedarme radicado en Estados Unidos.Estar rodeado de fútbol".