El futbolista Roger Rojas le cumple el sueño al niño que hace mandados cobrando un lempira

Muños niños a la edad de cinco años sueñan con tener una computadora, un iPad, un videojuego o simplemente una bicicleta. Pero la historia del pequeño Dereck Salvador Ramos es diferente. Su imagen se hizo viral porque en tiempos de cuarentena, hacía mandados en su pueblo cobrando un lempira por cada viaje.

Esta historia virtual conmovió al futbolista hondureño Roger Rojas, delantero del Deportes Tolima de Colombia. Ro-Ro miró cómo el niño de pies descalzos, con una bicicleta vieja, pero con una felicidad en el rostro, se aprestaba a ganarse unos pesos para comprar dulces.

Dereck es el cuarto de cinco hermanos. Su madre, Carmen Ramos, los ha criado sin la ayuda de sus padres, son de pocos recursos y su ella se las ha ingeniado para darles de comer en estos tiempos difíciles.

La sorpresa fue que el viernes, Roger Rojas buscó su número de teléfono y logró contactar al niño. Rojas se puso a su disposición y le iba a regalar lo que le pediría, pero el infante de los mandados tenía un sueño, ya no quería dormir en la cama vieja y pequeña que comparte con sus dos hermanas, quería una cama nueva.

Su madre, un poco emocionada, revela que Rojas les hizo la videollamada y le prometió el regalo. La felicidad de Dereck lo hizo sonreír y no parar de dar gracias. Se atrevió a decirle al Ro.Ro que lo invitaba a su cumpleaños el próximo 22 de septiembre.

"Roger Rojas le prometió un regalo al niño y gracias a Dios ya se la mandó. Él se comunicó el viernes y mi hijo está emocionado. Cuándo mi madrina subió la foto lo único que me esperaba eran los comentarios en las redes sociales, no esa sorpresa de Roger Rojas", contó doña Carmen Ramos, madre del niño mandadero.

El delantero hondureño Roger Rojas milita en el Deportes Tolima de la primera división del fútbol de Colombia. Foto cortesía

“Yo tengo cinco bebés, ahora tengo mi pareja que no es el papá de ellos. El padre de él no nos ayuda. Ahorita también quiere una beca para estudiar porque quiere ser policía”, cuenta la madre de Dereck.

Dereck se crió en un hogar muy pobre, no había televisión para ver el fútbol, pero sí le gusta jugarlo. “Nosotros hemos sufrido mucho porque no tenía la ayuda de los papás de los niños y no soy de las que me gusta que me ayuden con ellos, yo busco la forma de darles de comer”, dice doña Carmen.

Roger Rojas junto a sus cuatro hermanas, con dos de ellas más pequeña comparte la cama, pero ahora tendrá una nueva.

“Él siempre le ha gustado ayudar, es servicial. Los vecinos lo llamaban para ir a la pulpería a comprar, siempre decía que sí. Ya con eso de la bicicleta, siempre iba, cuando se le arruinaba se iba a pie. Ya su madrina vino y le dijo que le iba a poner un rótulo porque muchos lo mandaban a hacer mandados y solo le decían gracias, ahora él no para”, cuenta.

“Roger Rojas fue muy amable, me preguntó si era la mamá del niño, que le había conmovido mucho la historia de él. Le hizo una videollamada, habló con él, le presentó a su niño él, le habló de su esposa que estaba embarazada, le dijo que había jugado en el Olimpia, que estaba en Colombia pero que le ayudaría”, relata.

Luego sigue: “Le preguntó a Dereck que quería y él le dijo que una camita. Él duerme con sus tres hermanas, Michelle, Karla y él, pero la pequeña se hace pipí, y entonces él le dijo que ya no quería dormir con su hermana para no amanecer con mal olor (risas), entonces Rojas mandó el dinero y al salir por el dígito de identidad iremos a traerla”, contó la madre del niño de los mandados.

No es la primera vez que Roger Rojas hace estas ayudas, algunas no son públicas pero sin duda se ha ganado el corazón de una familia humilde. “Estoy agradecida con Rojas, que tiene un corazón enorme y sincero, que Dios lo proteja y que tenga siempre lo mejor él, su esposa y sus hijos, de verdad no me esperaba esto”, comentó.