Las revelaciones del técnico Tab Ramos sobre los tres hondureños que dirige en el Houston Dynamo

El entrenador del Houston Dynamo de la MLS, Tab Ramos, charló con DIEZ sobre el futuro de los hondureños que militan en su equipo, posibles incorporaciones de más compatriotas y habló hasta de Amado Guevara y Fabián Coito.

Ramos explicó que se siente encantado con el rendimiento que le han mostrado Boniek y Maynor, así como Alberth Elis, un futbolista del que dice puede jugar en tres puestos en la ofensiva. Ramos habla de la competencia que tendrá tras la reanudación de la MLS.

Sabemos que sus estilos preferidos son el 4-3-3 y 3-5-2. ¿Cómo les saca el mejor provecho a los futbolistas hondureños en sus esquemas tácticos?

Con Maynor es fácil, es un central, es un buen zaguero por la izquierda, tiene buena salida con la pierna zurda, sabe salir jugando, tiene buen balón largo, aparte puede disparar de media distancia porque hace tiempo que lo viene viendo. Boniek es un jugador que para mí, es un número ocho de área a área que lo hace partido a partido; tiene influencia en el equipo porque está por todos lados y uno lo quiere ver con la libertad porque tiene experiencia. Alberth es un jugador que puede jugar por ambas bandas, pero puede jugar de nueve o doble delantero cuando se puede jugar con dos. Aparte, tiene buenos tiempos ya que es un futbolista puntero. Los tiempos de combinación con Elis son enormes con jugadores como Boniek.

¿Tiene en el radar algún otro jugador hondureño para poder incorporarlo a Dynamo porque se baraja la posibilidad de Edwin Solani?

Nosotros manejamos la posibilidad de un montón de jugadores, pero depende de cómo se va manejando el equipo. En este momento no estoy en disposición de decir que estamos viendo a un jugador o a otro pero tampoco me gustaría confirmar ningún nombre porque usted sabe cómo son las cosas después, pero estamos viendo jugadores de Honduras y de otras partes también.

¿Cómo es su relación con Fabián Coito, cómo es su relación y que fue lo último que hablaron sobre los hondureños?

Tengo una muy buena relación con Fabián desde hace muchísimos años, cuando vino al Houston se quedó en mi casa, tenemos una muy buena relación que se formó profesionalmente dirigiendo selecciones en mundiales y de muchos años. Es un entrenador súper capaz y creo que de todos los técnicos podemos aprender, creo que Honduras está en una posición, avanzando de lo que Fabián pueda dar.

¿Ha visto crecimiento a nivel de Concacaf, tanto en selecciones como en clubes?

La Concacaf cada día está más competitiva, de eso no cabe dudas. A mí me parece que la creación de la MLS ayudó mucho al jugador centroamericano porque en principio la Liga esta se creó con jugadores de esta región, muchos hondureños, ticos, panameños, de El Salvador y Guatemala. Eso ha ayudado a Concacaf a que levanten el nivel y eso hará que la clasificación al Mundial en esta eliminatoria que viene, será difícil.

El entrenador Tab Ramos llegó en noviembre pasado a tomar las riendas del Houston Dynamo tras el fracaso de Wilmer Cabrera.

David Suazo mencionó en su momento que la MLS es de proyección y los jugadores ya no aspiran a jugar en Europa. ¿Considera usted la MLS una liga top o compararla con algunas de Europa o México?

Creo que la MLS se está acercando más a la Liga MX de México, obviamente que nos hace falta tiempo ya que la Liga tiene 25 años pero es una de las que ha crecido más, nos falta un poco de tiempo para llegar a la Liga de México. Pero para un jugador, llegar a la MLS, le abre las puertas para poder jugar en un futuro en Europa.

En relación a los jugadores centroamericanos, cuál es el que más se adapta a la MLS o a esa vida. ¿Cuál cree que tiene mayor proyección en Estados Unidos?

Para mí el futbolista hondureño es muy atractivo porque atléticamente puede soportar lo rigurosa que es esta liga. Hay muchos partidos que se juegan en mucho calor y el jugador hondureño está adaptado y se le hace más fácil. Aquí en Houston no es fácil luchar con el calor y el jugador catracho se adapta bien. Creo que por las cualidades, el futbolista de Costa Rica y Panamá también lo hace muy bien en la MLS.

¿Hay alguna posibilidad de que el Houston Dynamo puede convencer a Elis de que se quede?

Alberth es jugador del Houston Dynamo en este momento. Posibilidades, por supuesto que existen, también de que no podamos contar con él al final de temporada, sabemos que posiblemente haremos un esfuerzo de que se quede, pero después ya depende del jugador.

¿Ha tenido más de cerca la oportunidad de conocer al jugador ahora en tiempos de COVID-19?

Es una pregunta excelente, ojalá que todos los entrenadores tuviéramos esta posibilidad. He reconfirmado que lo que pensaba del futbolista. He conocido que cada jugador que tenemos en el Houston Dynamo como en todos los equipos, tienen su historia y la parte de su vida que se ha hecho increíblemente difícil para salir adelante y llegar hasta donde están hoy en día y más los jugadores hondureños de los pueblos de dónde son. Jugadores sudamericanos que no tenían dinero para comprarse un par de tacos, hacían la colecta. Todo eso que lo llevó a uno a convertirse en jugador profesional, ojalá piensen porque uno no puede olvidarse de dónde viene.

Y más los hondureños que han ido a Estados Unidos y que van a verlos jugar.

Es verdad porque lo que tiene Estados Unidos son gente de todas partes del mundo y Houston siendo la cuarta ciudad más grande de EUA tiene un poco de todo. Nosotros lo importante es que tenemos un equipo conformado como una familia, todos se llevan bien y se hablan los dos idiomas (inglés y español), porque tenemos un montón de jugadores latinos. Las sesiones son en inglés, pero la mitad son en Español y aquí el jugador centroamericano se siente cómodo.

Los hondureños Boniek García, Maynor Figueroa y Alberth Elis, son dirigidos por el uruguayo-norteamericano, Tab Ramos. Foto cortesía

Usted siempre les inculca a los futbolistas a aprender inglés. ¿Cómo le va a los hondureños en el club con el idioma?

Bueno, para mí los tres hablan inglés, lo que pasa que a Maynor le cuesta, no quiere hablar mucho y estoy seguro que lo habla perfectamente el inglés y cuando lo quiere comunicar lo habla, Boniek creo que me está mintiendo, entiende todo,(risas) y Alberth Elis obviamente que es más joven, si lo entiende y lo habla bien.

A veces eso se vuelve barrera para un centroamericano que no habla inglés y llega a la MLS y tiene un entrenador que no habla español, no es el caso del Dynamo pero pasa.

Claro, creo que ahora están sacando ventaja de que aquí hablamos español. Pero por experiencia de muchos años cuando uno se muda a un sitio es importante hacerse parte de la cultura de dónde vives y para mí es importante hablar inglés.

¿Qué piensa del grupo que le tocó en el sorteo del nuevo formato de la MLS, es cómo decir el de la muerte con los dos equipos angelinos?

Es un poco difícil pero es lo que necesita nuestro equipo, creo que es mejor para nosotros, uno se tiene que preparar de la mejor forma posible, juegue contra quien juegue y nos toca ahora contra Vela, Chicharito, contra tres de los clubes más importantes de la Liga. Considero que tendremos partidos importantes y considero que estaremos listos para jugar.

¿Usted es amigo de Amado Guevara, que le aconsejaría para que siga con su carrera como entrenador?

Amado primero que todo es un fenómeno del fútbol, para mí verlo jugar… el militó en lo que es mi club, los Red Bulls, el Metro Stars en su momento. Lo iba a ver jugar siempre. La profesión de entrenador no es fácil, a veces uno aprende mejor cuando pierde porque cuando se gana uno se enfoca en el próximo partido más que en el pasado. Amado va por buen camino a pesar que no es fácil, todos los técnicos pasamos por eso y me parece que de a poquito será un gran entrenador.

¿Qué recuerdos tiene de Honduras cuando le tocó venir a jugar con Estados Unidos?

Honduras es muy difícil para jugar como futbolista o como entrenador. El calor de la afición de Honduras hace que esa Selección sea una de las gigantes de Concacaf, espero que ahora que tengo a mi amigo Fabián Coito le deseo lo mejor y espero que clasifiquen al Mundial.

¿Usted cree que el futbolista hondureño se relaja por llegar a la MLS?

Eso depende del equipo y del entrenador porque si uno deja que un jugador se acomode, eso de cualquier país que sea se acomoda, puede ser hondureño y argentino y se siente cómodo si no se le exige. Hay que exigirle al jugador para que dé el máximo y esa es la obligación del técnico.