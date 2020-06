Boniek García revela su verdadero equipo en Honduras y habla de sus ídolos

Boniek García (35 años), en una amena charla con el canal de Youtube Ídolos, ha dejado ver cuál es el verdadero club que apoyó desde muy niño, además, reiteró que ve difícil que se retire en el Olimpia.

Algo que pocos conocían del actual futbolista del Houston Dynamo son sus inicios y lo que le costó llegar por su falta de ganas de entrenar, aunque finalmente lo hizo por los consejos de sus más cercanos.



“Para serte sincero soy de Victoria. Un equipo que está ahora descendido en la Segunda División, pero que estuvo muchos años en la Primera División. Después de Victoria sigo fiel a Olimpia”, comenzó diciendo Boniek García a Ídolos.

LA ENTREVISTA A BONIEK GARCÍA:

Sobre sus inicios: “Siempre me gustó jugar. Armar las cosas en el barrio… Cuando era más joven lo que no me gustaba era ir a entrenar. Se acercaron varias personas y me decían 'anda a entrena a Olimpia, anda a entrena a tal equipo', y yo les decía que no me gustaba ir a entrenar. Hasta que de un momento a otro se presentó la oportunidad de hacer la prueba en el Real Maya en Primera División y entonces, junto a un amigo, nos animamos y me fui a entrenar”, explicó.





Un posible retiro en Olimpia: “Sí, pero es bastante complicado porque ya hicimos con mi familia una vida aquí en Estados Unidos y la idea es permanecer aquí. Todo dependerá de mi rendimiento con el Houston Dynamo y que el equipo me siga extendiendo el contrato”.



Quiere ser técnico: “Bueno, de momento vamos paso a paso. Yo quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo día a día. No me quiero adelantar a ser técnico de la selección. Primero es seguir disfrutando aquí y después, una vez que me retire, tratar de consolidarme primero aquí. Para empezar me veo en un puesto en la academia si seguimos ligados en lo que es el fútbol”.



Sobre el racismo en la MLS: “La verdad que nunca lo he sentido, gracias a Dios. Nunca he sentido ese tipo de racismo aquí”, afirmó.

Boniek García ya entrena con el Houston Dynamo a la espera que se reanude la MLS.



El jugador de Europa que más le impresionó en la MLS: “Los he marcado, sí. Tanto a Henry, que para mí es uno de los jugadores que más me han impresionado por la calidad de jugador que ha sido y por lo que mostró aquí, o a David Villa, otro excelente jugador y que más decir de Pirlo… Es un jugador que nunca le entraba la presión. Por más que le fueras a presionar era complicado porque ya tenía el pase dibujado. Son jugadores que te marcan esa diferencia. A parte me enfrenté también a otras figuras como Lampard, Gerrard o Zlatan. Jugadores muy importantes que han llegado aquí a abrir la MLS y en ese sentido la competición ha crecido bastante”.



Equipo de Europa que le hubiera gustado jugar: “Desde pequeño siempre me llamó la atención la liga italiana por el fenómeno Ronaldo cuando estaba en su época. Aunque obviamente soy fiel seguidor del Barcelona y sin ninguna duda me hubiera gustado poder ir ahí. Tengo un ídolo que jugó ahí que es Rivaldo”.



Cambios en la competición de la MLS: “Ya tienen programado el Béisbol como el Basketball, la NFL, que tienen el mismo sistema, por eso sería difícil cambiarlo. A mí, a nivel particular, me gustaría que se jugara una liga completa que el que tuviera más puntos quedara campeón y que hubiera descensos, pero es algo que no se va a hacer aquí”.

