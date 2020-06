A Luis Garrido le gustaría volver al fútbol de Costa Rica, no importa si no es a Liga Alajuelense

Luis Fernando Garrido es uno de los volantes que dejó puertas abiertas en Costa Rica. Sus dos años en la Liga Deportiva Alajuelense siendo titular, fue bien visto. Esta semana ha mencionado que le gustaría volver y tener una revancha en ese país.

El mediocampista de contención que fue dado de baja del Córdoba de España donde solo participó 45 minutos en la Segunda B, pues debido a la pandemia del Coronavirus, tras el parón, el club tomó la decisión de no mantenerlo en sus planes.

"Si otro equipo en Costa Rica me abre las puertas, aunque no sea la Liga Deportiva Alajuelense, bienvenido sea. Son momentos difíciles en los que uno debe tener mucho cuidado, esperemos que Dios abra una puerta. Me gustó mucho la liga tica", dijo Garrido a Radio Cadena Voces.

El también seleccionado hondureño tiene todavía dos años de contrato con el cuadro español, pero al no entrar en los planes, están negociando la forma de rescindir el contrato según comentó su agente. El futbolista no mostró sus condiciones debido al parón del torneo.

Recientemente Garrido explicó que por ahora en Honduras no militará en el Olimpia, pues prácticamente lo corrió el director deportivo, Osman Madrid. Cuando se rehabilitó de la lesión estuvo haciendo pretemporada en Motagua, pero no pudo quedarse, ahora es opción.