'Choco' Lozano marca doblete y acerca al Cádiz al ascenso a Primera División de España

¡Partidazo! Así se definió el accionar de Antony Lozano quien este sábado se vistió de héroe para encaminar al Cádiz a una nueva victoria venciendo 2-0 a su similar de Oviedo en la jornada 38 de la Liga SmartBank.

Con este triunfo el conjunto amarillo recompuso su caminar después de cuatro juegos sin ganar al imponerse en lo más alto de la tabla de posiciones con 66 unidades, cinco puntos arriba de Zaragoza, su compañero de la cima.

Cádiz urgía de ganar. Su último encuentro resultó en empate 0-0 con ausencia de Antony Lozano por lesión.

Sin embargo, este sábado en el Estadio Ramón de Carranza "Choco" terminó siendo protagonista en el once inicial y no decepcionó al encajar un partido perfecto con sus dos anotaciones que le valieron para quedarse con los tres puntos. Al cierre del partido fue sustituido (88´) por Jorge Pombo debido a una sobrecarga muscular.

Su primer tanto llegó en el minuto 44, justo antes del pitazo final, buscó rematar un pase de la muerte que terminó en el fondo de la portería. Cádiz se fue al descanso con el marcador a su favor.

Justamente en la segunda mitad, nuevamente iba aparecer Lozano en el 51´, esta vez con fortuna y grave error de la defensa rival. El exOlimpia estaba en el lugar correcto para anotar.

Antony Lozano llegó a nueve anotaciones sucedidos de sus 30 apariciones y 24 como titular en 38 jornadas disputadas; además, está a una anotación de igual su mejor promedio en la segunda división cuando militó en Tenerife.

CÁDIZ CADA VEZ MÁS CERCA DE SU ASCENSO

Al conjunto amarillo, ahora líder con 66 puntos le restan cuatro jornadas cruciales en donde no debe bajar la guarda ante la presión de Zaragoza (61) Huesca (61) y Almería (60), todos con un partido menos.

JUEGOS RESTANTES DE CÁDIZ

Jornada 39: Extremadura vs Cádiz CF, martes 7 de julio

Jornada 40: Cádiz CF vs Fuenlabrada, sábado 11 de julio

Jornada 41: Girona vs Cádiz CF, viernes 17 de julio

Jornada 42: Cádiz CF vs Albacete, lunes 20 de julio

