Álvaro Cervera, técnico del Cádiz tras la derrota: "Hay mucha presión, angustia y ansiedad, es muy difícil"

El técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, lamenta no haber podido firmar el objetivo este sábado y explica que la ansiedad, presión y angustia, ha matado la ilusión, pero está tranquilo porque todavía hay dos finales más.

Cervera explicó que las lesiones mermaron el ritmo del Cádiz que pudo rematar el juego en el cierre, pero la pelota se negó en dos claras acciones que significaron el empate que les hubiese dado el paso a primera.

"No quiero ver lo que he visto hoy, no me gusta. Sé que es muy difícil. Hay que simplificar, Y nosotros hemos sido muy buenos por lo simples que eramos”, dijo en la conferencia de prensa tras la derrota 1-0 ante Fuenlabrada.

Los jugadores del Cádiz salieron tristes tras la derrota frente al Fuenlabrada, pero tiene una nueva posibilidad en la penúltima jornada.

En la ciudad de Cádiz y el equipo, había mucha ilusión de ascender. Los jugadores al final del partido se pusieron tristes. "El vestuario está fastidiado pero se sabe que hay más posibilidades. Yo estoy fastidiado y muy enfadado”.

Ya son dos veces que el Cádiz tuvo la posibilidad de ascender, pero el entrenador dice que esta vez no la dejarán pasar. Irán al próximo partido con todo. “Yo las cosas no las dejo pasar más. Dejamos pasar Granada hace dos años y Extremadura. Ya no lo dejo pasar más”.

Luego sentenció: "Hay muchas posibilidades de ascender, pero no quiero hablar de eso y sí del partido de hoy. Hay mucha presión, angustia y ansiedad y es muy difícil. Hay que simplificar a veces”.