Bryan Ruiz sobre Alex López: “Me parece un jugador espectacular, tiene todo mi apoyo”

Este día la Liga Deportiva Alajuelense ha movido el mercado de fichajes en Costa Rica pues repatrió al capitán de la selección tica, Bryan Ruiz. El zurdo dejó al Santos de Brasil y volvió a la que considera su casa.

El conjunto manudo lo presentó en horas de la mañana y ahí se informó que Alex López le cederá el dorsal número 10, de momento no se sabe qué número usará el catracho quien se mantendrá en la institución.

Durante su presentación, el exTwente, PSV y Sporting de Lisboa emitió palabras llenas de elogio para Alex López. Ruiz considera que el catracho será importante en el equipo que busca cortar la sequía de 13 torneos sin ser campeón, más de seis años.

"No lo conozco personalmente, pero me parece un jugador espectacular. Lo que he visto y me han comentado. Sé que nos va a ayudar mucho. Estoy muy contento que se quede. Se ha esforzado y lo merece. Y que sepa que tiene todo mi apoyo y mi confianza, aún sin conocerlo", detalló Bryan Ruiz.

Muchos periodistas le preguntaron a Agustín Lleida, gerente de Alajuelense, cómo tomó Alex López el hecho de cederle la '10' a la “Comadreja” pues fue algo que la dirigencia propuso.

"Como bien sabéis, es una plantilla muy profesional. Hoy es júbilo para la afición liguista, como se tiene que hacer en los clubes profesionales. Te puedo decir que para Alex no ha sido... él ya ha venido hablando de él (Bryan Ruiz). He hablado con él (Alex López), le he dicho 'tú decides, Bryan ha dicho que lo que tú digas', si lo quieres mantener, y él no me ha dejado terminar y me dijo que 'viene Bryan, quiero que la tenga Bryan'. Se ha puesto muy contento que venga Bryan", acotó Lleida.

Ya Diez en su momento confirmó que Alex López no se moverá de los liguistas, al seleccionado nacional todavía le resta un año de contrato con Alajuelense.