Denil Maldonado: "La noticia me cayó de maravilla porque allá voy a tener más participación"

Denil Maldonado (22 años) no cuenta para Paulo Pezzolano, técnico del Pachuca, así de simple lo resume el seleccionado hondureño, y es el principal motivo por el cual el club lo mandará a préstamo.

El zaguero central catracho se marchará en los próximos días para Chile, pues el Everton de Viña del Mar lo espera de brazos abiertos. Llegará a buena fecha ya que los clubes chilenos están en pretemporada porque el torneo comenzará a mediados de septiembre.

En una conversación con la Mesa Redonda de Cinco Deportivo de TVC, Denil Maldonado habló de esta oportunidad que tendrá en su carrera. Aduce que Motagua renovó el convenio que tiene con el Grupo Pachuca ya que el club Tuzo quiere ver su evolución en Chile para un eventual regreso a Hidalgo.

LO QUE DIJO DENIL EN LA MESA REDONDA:

No cuenta para el Pachuca: "Con el técnico es muy aparte, por decirlo así, con él he tenido poca plática pero he estado entrenando bien, él me dice que estoy trabajando bien, no entro en los planes de los partidos pero sí me toma en cuenta en entrenos y parado táctico, pero se dificulta el cupo de extranjeros. Me dice que tengo buenas cualidades y que soy un jugador interesante pero no entro en planes porque en la posición que juego es un poco complicado tener oportunidades porque está Gustavo Cabral y Óscar Murillo, me he estado manteniendo bien, me salió esta gran oportunidad y Dios primero pueda aprovecharla".



Le saca provecho a México: "Este tiempo me ha servido mucho, el fútbol mexicano es mucho más rápido que el de Honduras, me ha ayudado en los físico, técnico y táctico, he agarrado mucha más experiencia, eso es lo que puedo decir, he mejorado mucho".



Alegre con la noticia: "La noticia me cayó de maravilla porque sé que allá voy a tener más participación que acá, me va a ayudar bastante para el inicio de la selección, me viene bien. Con el técnico no he tenido ningún contacto, todavía sigo siendo parte del Pachuca, hasta que no ponga un pie en Chile no puedo decir que soy jugador del Everton, pero sí estoy alegre por esta linda noticia porque puedo ir a jugar a Everton".





Sigue siendo de Motagua: "La ficha mía pertenece a Motagua, lo que pasa es que hicieron un convenio con Pachuca para que fuera prestado al Everton. Ampliaron seis meses más (el contrato) para yo esté un año más con el Grupo de Pachuca".



Plática con Fabián Coito: "En estos momentos no he tenido comunicación con el profe Coito, no he tenido una llamada para comentar eso, pero en estos días me hablará y me comentará sobre el fútbol de Chile y que esté entrenando y competencia para estar el la Sub 23 y la selección mayor".

Prefiere México pero está contento: "Uno de futbolista es de rifón, por decirlo así, uno se tiene que rifar a donde vaya, obviamente prefería jugar aquí en México, pero por la poca participación y porque el profe no me tomaría en cuenta, por eso digo que me caería de maravilla y tengo que ir a amarrar un puesto allá en Chile, eso es lo que me conviene más en esta etapa de selección que ya pronto viene y más que me están vinculando que soy la pareja de Maynor Figueroa, esto influye mucho; parece cipote jugando".



Torneo en Chile: "Me han comentado que todavía no han hecho el calendario, posiblemente a mediadios de septiempre empezaría el torneo, ahorita ellos están entrenando, están en pretemporada".