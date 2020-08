﻿Cagliari nunca fue una opción para Jorge Benguché, asegura representante que lo llevó al Boavista﻿

El delantero Jorge Benguché se ha convertido en el último jugador hondureño en dar el salto al fútbol europeo y este lunes se hizo oficial su firma de contrato y presentación con el Boavista de Portugal.

El representante Daniel Solís y la empresa Fútbol Consultant, fueron los encargados de llevar a feliz término las negociaciones entre el Olimpia y el Boavista.

"Benguché había firmado un contrato de representación hace un año y nos quedaba prácticamente un año y estábamos ejerciendo durante todo este tiempo y se habían hablado de varias ofertas en un pasado", cuenta Solís.

El destino del "Toro" Benguché pudo tener otro destino y es que el delantero hondureño fue pretendido primero por dos clubes del continente africano y asiático.

"Habían tres ofertas: una de Egipto, después una de China, pero fue exactamente cuando estaba pasando todo este tema de la pandemia y al final se rechazó porque el virus estaba solo en China, ya después fue pandemia. Luego seguimos trabajando y empecé ha hablar hace un mes y medio con el Olimpia, un club complicado para negociar, pero muy accesible para ayudarlo a uno y al jugador que tenga una experiencia en el extranjero. Le doy gracias a Osman Madrid y Rafael Villeda, quienes nos ayudaron en esta transferencia".

SOLÍS REVELA LOS SECRETOS DE LAS NEGOCIACIONES POR BENGUCHÉ

Fútbol Consultant fue la encargada de representar al jugador para que llegara al fútbol de Portugal y Daniel Solís, comparte los detalles de cómo se llevaron a cabo las negociaciones con el Boavista.

"Nuestra empresa siempre estuvo trabajando por Jorge (Benguché) y con Olimpia hablamos hace un mes y medio, con eso de llamadas con el equipo (Boavista) en la madrugada, ya que es un club europeo y un trabajo arduo de estira y encoge".

Además, Solís reveló que el jugador después de tener todo solventado con el Boavista, tomó la decisión de no seguir con Fútbol Constant.

"En el último día ya cuando tenemos todo listo con el Olimpia, pues aparece otro señor y Jorge (Benguché) no contesta los mensajes, pero no importa, al final de cuentas se ayudó a un muchacho hondureño a llegar a Europa", contó.

Y asegura: "Que el jugador ya haya decidido irse con otro representante, son cosas que pasan en el negocio, pero gracias a Dios la empresa trajo el negocio y le doy gracias Osman Madrid y Rafael Villeda por ayudar y ser siempre pro jugador".

Ante los rumores que el Cagliari pretendía los servicios del delantero del Olimpia, Daniel Solís, asegura que el "Toro" no tuvo nada formal desde Italia.

"Yo siempre mantuve comunicación directa con la directiva del Olimpia y la única propuesta en papel y en la mesa, era la del Boavista, las otras cosas fue un poco más de prensa y vender otra idea. La propuesta concreta era Boavista para Jorge Benguché".

Solís también explica que: "Él se fue a préstamo por un año y después ya sería jugador de Boavista. El contrato con el Olimpia si no me equivoco es de tres o cuatro años más. Él tiene un periodo extenso con el Olimpia, pero por la calidad que tiene como futbolista, esperamos logre el objetivo de ser comprado por el Boavista".

A pesar de tener un contrato que vinculaba al jugador y a la empresa Fútbol Constant por un año más, Daniel Solís, deja claro que no quieren entrar en problemas legales con el jugador. "Nuestra empresa se maneja sobre otros estándares de reglas entre representantes y jugador. Al final de cuentas aunque eso haya pasado (se haya ido con otro representante) uno no quiere truncar el futuro al jugador, si uno quisiera podría en una pleito legal, pero no es el caso. Nosotros queremos lo mejor para el jugador y ahora gracias a Dios está en el fútbol europeo. Ojalá aproveche la oportunidad, él continuará con el representante que ahora está".

La empresa Fútbol Constant maneja otros jugadores hondureños que en los próximos días podrían ser noticia para Honduras. "Nuestra empresa tiene Alberth Elis a Kevin Álvarez, en su momento llevamos a Rubilio Castillo a quien ahorita estamos gestionando y nos han consultado otra vez de Europa, ya que él está a préstamos de Tondela a Motagua".