¿Qué está pasando con Denil Maldonado y por qué no se ha incorporado al Everton de Chile?

Luego que Denil Maldonado no tuviera las suficientes oportunidades de mostrarse durante su primera temporada en el balompié mexicano; el futbolista hondureño llegó a los Tuzos del Pachuca durante el pasado mes de enero y sólo ocho meses después, éste tuvo que salir a préstamo del club de la Liga MX para emprender su aventura como futbolista profesional en la liga de Chile.

Juan Carlos Suazo, presidente financiero del Motagua, le confirmó a Diez que la salida del jugador al fútbol chileno se mantiene e inclusive su préstamo fue ampliado.



"Él tenía un contrato de préstamo hasta diciembre, pero ese mismo se amplió hasta junio de 2021 y va a préstamo a otro equipo del grupo Pachuca, que es el Everton de Chile", explicó.

¿Por qué no se ha marchado a Chile?, y es que después de conocerse que el jugador saldría a préstamo al Everton, el catracho se mantiene entrenando en las filas del Pachuca.



"Chile no ha abierto sus fronteras y él sigue entrenando con el Pachuca", aseguró el directivo motagüense a Diez.



El pasado fin de semana por orden gubernamental, el fútbol chileno volvió a reactivar su actividad futbolística, pero Denil Maldonado no ha se podido mover de México y el motivo es que las fronteras chilenas permanecen cerradas.

El futuro todavía no le depara nada claro para el jugador hondureño, luego que este día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dejara claro que todavía no se permitirán el ingreso o salida de vuelos.



"La pandemia y sus consecuencias hacen que resulte materialmente imposible abrir rutas aéreas para evacuar a quienes han quedado lejos de Chile. Por esa razón, es importante que los chilenos que se encuentran fuera del país y con dificultades para retornar, puedan tomar contacto con los consulados, donde encontrarán orientación y asistencia para sortear este periodo en que la crisis hace imposible la apertura de las rutas de regreso", citó en su comunicado este día.



El Everton, club al que deberá incorporarse Denil Maldonado, tiene actividad mañana 3 de septiembre a partir de las 11:30 am de Honduras, cuando le toque medirse al Palestino.