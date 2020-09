Alex López responde: "No me he ido de la Liga porque no soy cagón, quiero ser campeón aquí"

Alajuelense ganó en su último partido de la liga de Costa Rica ante Herediano con una buena actuación del hondureño Alex López.

El exOlimpia brindó una asistencia para la victoria 2-0 de los manudos que son líderes del torneo con 21 puntos en la tabla de posiciones.



Tras el partido, López dio declaraciones para Columbia Deportiva, se destapó y reveló por qué aún se mantiene en Alajuelense a pesar de ser muy criticado.

LA ASISTENCIA DE ALEX





"Porque no soy cagón, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Si no me importara el equipo, me hubiera ido. Hubiera sido fácil irme por una de las opciones que he tenido. El día que me vaya espero irme campeón", se destapó el hondureño.



Alex también confesó que le han dolido las cosas que se han dicho de él: "De mí persona siempre se van a acordar de los errores. Es difícil olvidarlos. Más que todo para la afición, porque han sido en momentos clave".

Los aficionados del equipo manudo no olvidan aquel penal que falló el hondureño en la final contra Herediano en el Apertura 2019 y el error del Clausura 2020 donde perdió una pelota en el centro del campo que terminó en un gol de Saprissa.

NO TODO ES MALO PARA ALEX

Alex López es uno de los mejores jugadores de Alajuelense, sus números hablan por él, es el mejor asistente que tiene el equipo.

"Yo no estoy para decir tengo tantas asistencias, tantos minutos, tantos pases, yo tengo que trabajar y tengo que dar lo mejor de mí".



En el cierre de la entrevista, Alex aseguró que quiere quitarse la espinita que tiene clavada con Alajuelense: "Este peso de encima me lo voy a quitar el día que quede campeón aquí".