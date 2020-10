Boavista y su calvario: El equipo de Elis y Benguché no gana y está metido en zona de descenso

El Boavista fue uno de los equipos de Portugal que sacó la chequera y apostó con varios fichajes para intentar ser protagonista en el presente campeonato, pero después de cinco fechas las cosas no van bien.

Los hondureños Jorge Benguché, Alberth Elis y el francés Adil Rami forman parte de los principales jugadores que llegaron esta temporada a las panteras, quienes sumaron 15 refuerzos.

Tras cinco fechas disputadas en la primera división, el Boavista no conoce el sabor de la victoria. Sumas tres empates y dos derrotas y se ubican en la penúltimo posición con apenas tres puntos.





Las panteras no se hacen respetar ni en su propia casa, donde han disputado dos partidos y en ambos cayeron derrotados. Primero fueron aplastados 0-5 por el Porto y 0-1 contra el Victória Guimaraes.



Las panteras no logran mantener la ventaja en los partidos. De los tres empates sumados en el torneo, en todos tenían la ventaja en el marcador y terminaron igualando. En este último duelo ante el Famalicao, la diferencia era de dos goles y les empataron en el último suspiro.



BENGUCHÉ Y ELIS TODAVÍA NO SE ESTRENAN CON LAS REDES



Jorge Benguché llegó primero al equipo y es el que más minutos suma con el club, pero no ha sabido aprovechar las oportunidades y se ha llevado las criticas y los reproches de los aficionados.



El "Toro" estuvo presente en los cuatro primeros partidos y en todos iniciando como titular, pero no se ha podido encontrar con el gol y eso lo dejó en el banco para este último juego. Suma 315 minutos hasta la fecha.





Mientras que Alberth Elis llegó como una de las figuras para comandar el ataque de las panteras, pero presentó molestias musculares y le ha tocado venir de menos a más.



La "panterita" solo suma 128 minutos en tres partidos, dos de ellos ingresando de cambio y en este último ante el Falmalicao ingresó de titular, pero tampoco se ha podido estrenar con el gol.



Ambos jugadores han estado formando parte de la Selección Nacional y estarían siendo convocados al partido amistoso de Honduras ante Guatemala, duelo que está previsto para el próximo 14 de noviembre.



PRÓXIMO PARTIDOS QUE TIENE EL BOAVISTA EN PORTUGAL



El Boavista tendrá una agenda apretada de partidos, luego que ahora se sumará la competencia en el torneo de Copa, donde será otro de los desafíos para los dos jugadores hondureños.





La próxima cita para el Boavista será el 2 de noviembre en casa y nada más y nada menos que ante el Benfica, líder del torneo con 14 puntos y se mantiene invicto.



Luego visitará el 8 de noviembre al Farense, club que se ubica en el último lugar del campeonato. Se presume que están obligados a salir con los tres puntos.



Tras el parón de la fecha FIFA, las panteras deberán enfrentar el torneo de copa, el 22 de noviembre visitarán al Vizela. Luego el 29 por torneo local reciben el Belenenses.