Jorge Benguché: "Es una oportunidad linda para demostrar de lo que uno está hecho"

Formado con mucho sacrificio y soñando con llegar a cumplir sus sueños de ser futbolista profesional, Jorge Benguché, delantero hondureño, vive un momento especial al lograr su paso al extranjero y demostrar su talento.

En "Toro" Benguché habló en exclusiva con DIEZ y nos contó cómo se dio cada pasa para que se diera su fichaje por el Boavista de Portugal, las otras opciones que tuvo y el momento especial que vive con su madre.

Tras su presentación la semana pasada, el delantero hondureño se prepara para iniciar la pretemporada y de esa manera afinar la puntería para marcar muchos goles con el Boavista.

¿Cómo vives este momento en Portugal?

Estoy muy alegre de estar acá, pertenecer a un gran equipo como es Boavista, he tenido la oportunidad de ver lo gran que es y estoy contento de forma parte del club.

¿Cómo se dio tu fichaje por el equipo?

Vino mi representante Paulo Betancourt y me dijo que alistara maletas, que había una chance en Portugal. Creo que en base a esa llamada se realizó todo y así fue. Yo ya estaba esperando la pretemporada con el Olimpia y mi representante salió con esta sorpresa.

¿Te despediste de los compañeros?

No, hubo tiempo, ya que dos días antes (iniciar pretemporada) yo estaba partiendo.

¿Con Troglio lograste hablar?

Sí, con el profe logré hablar y él estaba al tanto de todo lo que estaba pasando.

El delantero hondureño Jorge Benguché con el presidente del Boavista de Portugal.

¿Qué te aconsejó?

Que me cuidara, que supiera manejar la situación. Hablamos de todo un poco y fueron sabias palabras las del profe. Muchas veces me aconsejó y me dijo que si yo tenía la oportunidad de salir del país y me motivó mucho al cien por ciento.

Se hablaron de otras ofertas de China y Egipto, ¿fueron ciertas?

Yo estuve viendo que habían bastantes rumores, pero al final quedaron en rumores ciertas ofertas. Yo me mantenía tranquilo y solo pensaba en regresar al equipo (Olimpia), ponerme bien, ya si algo pasaba era porque Dios estaba trabajando.

¿Lo del Cagliari fue cierto?

Si, si me lo mencionaron y estaba la opción, pero eso queda en decisiones de la directiva y ellos tomaron la decisión. Ellos pensaron que era lo mejor para mí.

¿Cómo te recibieron en Portugal?

Muy bien, fue un gran recibimiento, una presentación espectacular y eso te motiva a querer hacer bien las cosas y demostrar que uno viene con todo a dar lo mejor acá.

¿Te esperabas algo así o te sorprendió?

Me sorprendió, fue algo muy bonito.

Vimos que te acompaño tu madre, ¿qué significado tiene?

Es muy especial para mí, el amor de mi vida y alegre que ella pudiera compartir conmigo este momento.

Jorge Benguché posando con la camisa del Boavista en el día de su presentación en Portugal.

¿Ya le habías hecho alguna promesa?

Si, la promesa era llegar a ser futbolista profesional y se cumplió, ya ahora estamos escalando juntos este camino y con mis demás familiares.

¿Por qué llevar a tu madre a la presentación?

Ella ya tenía sus papeles en regla al igual que mí y nos decidimos irnos los dos.

¿Es un momento que va marcar tu vida y lo haces con tu madre?

Sí, tanto a mí como a ella nos va marcar este momento y que mejor que hacerlo al lado de tu madre. Me siento alegre que ella pudiera disfrutar este momento conmigo.

¿Ella va permanecer contigo o solo viajó a la presentación?

Sí, ella solo vino a la presentación y ahora se regresa a Honduras.

¿Ya te incorporaste a los trabajos del Boavista?

El martes fue mi primer día de entrenamiento y muy bien, ellos me están llevando de a poco. Ya va mañana inicia la pretemporada y veré los trabajos que pondrá el profesor.

¿Osea que no has trabajado con el grupo?

Me tienen entrenando aparte esta semana que pasó y el lunes me incorporo al equipo.

¿Con el entrenador no has hablado?

Sí, estuve hablando con él los días que pasaron y me brindó un poco de confianza, que estuviera tranquilo, que las cosas van a salir y trabajo más que todo.

¿Cómo has sentido el cambio?

Un poco complicado, pero el llegar con la mente clara en lo que uno quiere te ayuda demasiado. Yo sabía que cambio iba a ver y en ese sentido trato de dar lo mejor sin excusas.

¿Qué trabajos te pusieron a realizar?

La preparación física, corriendo para recuperar la condición.

¿Físicamente cómo llegaste?

Me hicieron las pruebas físicas y exámenes médicos y todo salió muy bien gracias a Dios.

¿Te habías estado manteniendo en Honduras?

Sí, yo estaba haciendo ejercicio en Honduras.

Te va tocar rápido porque el torneo ya va iniciar.

El torneo ya va comenzar y tenemos dos semanas para prepararnos y hay que aprovechar esta semana.

¿Con idioma no vas a tener problemas?

Se entiende un poco, yo creo que si le ponés mucha atención se entiende lo que te quieren dar a entender, y el español lo entienden bien. Por ahí creo que no habrá complicación.

¿Te aconsejó Beckeles que pasó por el Boavista?

Sí, yo he hablado con Beckeles y me aconsejó mucho, me dice que es un equipo que se trabaja muy bien, que voy aprender mucho.

¿Ya saliste a la ciudad?

Es una ciudad muy bonita y me falta mucho por conocer y tendré tiempo para eso.

¿Cómo vas hacer para trasladarte a la sede?

Vivo cerca de la sede y aquí me voy tranquilo caminando.

¿Has hablado con legionarios que están en Portugal?

Si, he estado hablando con Jonathan Rubio y está muy alegre porque somos grandes amigos y estoy alegre de saber que voy a jugar en una liga de gran nivel. Con Bryan Róchez compartí dos o tres mensajes. Estoy alegre de permanecer en el Boavista y que ya arranque el torneo.

¿Ya habías visto el fútbol de Portugal?

Sí, yo ya lo había visto, es un fútbol más rápido, competitivo y se maneja muy bien la pelota. Me alegra saber que voy a jugar en un gran nivel y espero espero estar a la altura, pero para eso me debo preparar muy bien.

¿Tu crecimiento ha ido en ascenso?

Donde sea que voy resalto que Lobos fue importante en mi carrera, aprendí mucho, me di cuenta de bastantes cosas y mi regreso a Olimpia fue con otra mentalidad. Luego de ahí se han venido dando mis pocos logros que tengo hasta ahora.

¿Te esperabas esto a tu edad llegar rápido al extranjero?

Soñaba con ser deportista y salir al extranjero, no importaba la edad y ahora con más razón lo disfruto y estoy emocionado.

¿Lograste hablar con Fabián Coito?

También logré compartí un corto mensaje con él de felicitación y muy alegre. Me dijo que siga trabajando y mensaje más que todo es motivándome para seguir trabajando.

¿Tú anhelo será poder seguir integrando la Selección?

Todo futbolista hondureño desea poder estar en la Selección y espero poder seguir siendo tomado en cuenta.

¿Y ahora que está en el extranjero cómo ves tu un posible llamado?

En ese sentido me siento muy alegre que pude escalar un pequeño escalón y la verdad que estoy alegre y es de mucha satisfacción personal. Me motiva a seguir mejorando y dando lo mejor de mí.

¿David Suazo ha sido tu consejero?

He platicado mucho con él, me ha dado muchos consejos y me ha dicho cómo se manejan ciertas situaciones y escuchar de un gran futbolista.

¿Tú eres admirador de David y Pavón?

Sí, grandes referentes del fútbol hondureño, al igual que Wilmer Velásquez y fueron figuras con las que yo crecí viendo jugar.

¿Cómo viviste esas horas de viaje a Portugal?

Me encontré a Barrios en el aeropuerto y le pregunté si le tocaba partir. Es un momento en el cual uno está ahí y uno se la empieza a creer. Luego aterrizamos en Madrid, una ciudad linda y ya estando aquí fue increíble, me fueron a recibir directivos del equipo y me la creí que estaba aquí. Fue muy sorprendente la verdad.

¿Te dieron un recorrido por las instalaciones?

Sí, fue muy especial.

¿Te sueñas con poder anotar tu primer gol?

Sí, ya me lo imagino, espero poder hacer las cosas bien y dar lo mejor.

¿Notaste el cambio en las instalaciones y el césped de entrenamiento?

Sí, hay una cancha muy linda y eso te motiva mucho como futbolista.

¿Es tu mejor momento para haber salido al extranjero?

Hice las cosas bien y eso te da la confianza de llegar a cualquier lugar y seguir haciendo las cosas bien, seguir mejorando y con la voluntad de crecer, no creerse que ya tiene ganado todo. Es una oportunidad linda para demostrar de lo que uno está hecho. No espero el día que arranque la liga para demostrar.

¿No te sientes con la carga de estar en el extranjero y te quede grande la experiencia?

Lo estoy manejando tranquilo, al final cuando el equipo está es importante que estén los compañeros, me siento confiado, es un gran grupo y eso es fundamental la unión que hay.

¿Cómo ves el camino de Honduras en la octagonal?

Estuve viendo el calendario y es accesible, espero llegar a formar parte de la Selección, ya he estado ahí y es el deseo de todo futbolista.

¿Qué metas te has trazado?

Tratar de anotar muchos goles y ser alguien fundamental para el equipo, marcar mi propia historia. Hubo grandes jugadores que hicieron su historia y es una gran idea marcar la mía.