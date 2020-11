Romell Quioto y Montreal se juegan su último boleto para asegurar su presencia en los playoffs de la MLS

Ha llegado la hora. Este domingo 8 de noviembre finalizará la temporada regular 2020 de la Major League Soccer y el llamado "Decison Day" se llevará a cabo para definir a los clasificados para la liguilla que entregará dos cupos a los playoffs, como los equipos que irán de manera directa a la postemporada.

Cumplidas 22 semanas de competencia, hasta ahora son 16 los equipos que ya tienen su lugar asegurado en la postemporada, entre ellos Philadelphia Unión y Toronto FC, los dos mejores equipos del año, y candidatos para ganar el trofeo Supporters' Shield, que estará en disputa el fin de semana.





Tomando en cuenta lo que resta para que concluya la primera fase de la MLS, en Diez repasamos los equipos que estarán compitiendo, desde noviembre próximo, por la MLS Cup, que premiará al mejor equipo del certamen, y quiénes pelearán por el play-in, en busca de dos cupos para los playoffs.

Los clasificados a playoffs en Conferencia Este

Además de Philadelphia y Toronto, dos equipos que ya aseguraron su plaza, son seis los equipos que ya aseguraron su lugar directo en los playoffs, como son Orlando City (3° con 41 unidades), Columbus Crew con 38, New York City FC 36, New England Revolution 32, Nashville SC, del Bryan Beckeles y New York Red Bulls, ambos con 29.

En la actualidad, los equipos que están en la pelea por los últimos cupos al play-in son Montreal Impact y Chicago Fire con 23; pero tampoco se puede descartar a cuadros como Atlanta United, Inter Miami y D.C. United, que necesitan de otros resultados para sumar chances. El que está sin opciones es el colista FC Cincinnati.

Los clasificados a playoffs en la Conferencia Oeste

Bajo los nuevos y actualizados protocolos de clasificación para la postemporada, ya están definidas las ocho instituciones que han logrado sellar su pase a la próxima ronda: Sporting Kansas City de Roger Espinoza es líder del promedio con 1.80, Portland Timbers 1.73, Seattle Sounders 1.71, FC Dallas de Bryan Acosta con 1.62, Minnesota United 1.55, Los Angeles FC, de Andy Najar con 1.48, Colorado Rapids 1.47 y San Jose Earthquakes 1.36.



En esta conferencia hay cuatro equipos eliminados de toda opción, que son Vancouver Whitecaps, Los Ángeles Galaxy de Javier Chicharito Hernández, Real Salt Lake y Houston Dynamo de Maynor Figueroa y Boniek García a quienes el promedio los dejó marginados.





Es así que el Montreal Impact de Romell Quioto está obligado a ganar y de esa manera poder soñar con uno de los dos cupos que restan para tener lugar en los playoffs de la MLS.



Finalmente, este domingo 8 de noviembre, en el llamado "Decison Day" se define el futuro del certamen, el más especial de su historia por las condiciones sanitarias que rigen en estos momentos a Estados Unidos y el mundo.