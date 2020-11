Antony Lozano permanecerá 14 días en Guatemala, luego viajará directamente a España  

Lo que parecía un gran desafío por regresar a la Selección Nacional se ha convertido en un dolor de cabeza para el delantero del Cádiz, Antony Lozano, quien dio positivo por coronavirus y deberá estar lejos de las canchas.

Luego de confirmarse su positivo, el cuerpo médico de Honduras aisló al delantero hondureño y este deberá permanecer durante 14 días en Guatemala, tiempo que dura la cuarentena.





Lozano permanecerá durante este tiempo bajo la supervisión del médico de la Selección Nacional, Guillermo Toledo y cuando resulte negativo, el delantero podrá realizar su viaje a España.



"Antony Lozano no puede viajar ni ha España, él se va quedar aquí en Guatemala y cuando de negativo lo podrá hacer. Él estará bajo la supervisión del doctor Toledo y el viajaría directamente de Guatemala a España", indicó Gerardo Ramos, gerente de la Selección Nacional.



Esta situación complicó no solo a la Bicolor, sino que al Cádiz, quien perderá al jugador y no podrá contar con el delantero al menos en dos fechas de la Liga española.



Este próximo fin de semana el Cádiz recibe la visita de la Real Sociedad, luego el siguiente duelo será el 28 de noviembre, cuando deben visitar al Elche. Estos dos duelos serían los que se perdería.





La buena noticia para el delantero catracho es que España no exige la cuarentena y su reaparición podría darse en el duelo que el Cádiz recibe la visita del Barcelona de Lionel Messi en el Ramón de Carranza.