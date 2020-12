Romell Quioto avisa al Olimpia, confiesa quién es el mejor legionario de Honduras y aclara su relación con Fabián Coito

En la segunda parte de la exclusiva con Romell Quioto, quien es uno de los mejores legionarios que tiene Honduras en este momento, habla sobre el partido que sostendrán contra Olimpia por la Champions de Concacaf el 15 de diciembre en Orlando Florida. Dice que esta vez no regalarán nada.

El "Romántico" es sincero, se nota que ha madurado mucho, situación que le dará un nuevo rol en la Bicolor. Explica con detalles por qué no había sido tomado en cuenta en la Selección Nacional y lo que ha platicado con Fabián Coito.

Ver. LOS CLASIFICADOS A LA PRÓXIMA CHAMPIONS DE CONCACAF

¿Quién es el mejor jugador de Honduras para el Romántico? El nacido en Río Esteban, Colón manifestó que su graduación como futbolista será cuando juegue una Copa del Mundo. Ya está viviendo el partido contra el Olimpia y recuerda que en el juego de ida tuvieron muchas fallas.

Ahora tienen una oportunidad en la Champions de Concacaf ante Olimpia, tu pasado reciente. ¿Cómo visualizas lo que viene ante los albos el 16 de diciembre?

Creo que será un bonito partido, como siempre para mí, muy especial de poder enfrentar al Olimpia y de igual manera, un rival complicado, bastante duro y lo ha demostrado. Vamos a tratar nosotros de prepararnos bien porque será un duro rival que tendremos en frente. Tenemos que ser conscientes de que ellos no van a regalar nada, van a querer darlo todo, pero nosotros tenemos piezas fundamentales para salir adelante y poder buscar ese partido.

Romell Quioto aseguró que Olimpia será un duro rival, pero que el Impact tiene todo para pasar de fase en Concachampions.

¿Crees que será diferente en relación al duelo cuando los enfrentaron en casa donde les tocó perder?

Siempre lo he dicho, este será un partido muy diferente, se va a jugar en una cancha natural, una cancha neutral y te puedo decir que con el tema de no tener afición puede tener ventajas y desventajas, además de buen clima. Será un partido muy aparte.

¿Cómo llegas vos y el equipo, que viene de menos a más del que vimos en el MLS is back?

Yo en lo personal llego bien. Cuando lo enfrentamos acá tenía mucho tiempo de estar parado y creo que el equipo llegará bien, físicamente todos estamos bien. Será un partido bastante duro.

Leer. DEFINIDOS LOS HORARIOS DE LOS REPECHAJES DE LA LIGA CONCACAF

¿Me imagino que viste al Olimpia eliminar a Motagua?

Antes del juego estuve hablando con Jerry Bengtson, me escribió para felicitarme por la renovación con el Impact. Le dije que tenían que ir con todo y le comenté: hoy voy con ustedes pero el 16 de diciembre ya no (risas).

¿Te pide claves de Olimpia Thierry Henry o él estudia los partidos por su lado?

Él a mí no me pregunta nada en ese aspecto, los que sí me preguntan son los compañeros. El cuerpo técnico analiza los videos y saben de qué manera podemos hacerle daño al Olimpia.

¿En general cómo miras al Olimpia?

Ellos tienen buenos jugadores, que están en buen nivel, la mayoría de ellos, tienen piezas de mucho cuidado.

El delantero Romell Quioto con la camisa de la Selección de Honduras en la pasada eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

¿A quién hay que tenerle más cuidado de este Olimpia de Pedro Troglio?

No te podría decir porque no nos vamos a enfocar en un solo jugador porque todo el equipo anda bien, no nos podemos confiar.

¿Qué conceptos tiene Thierry Henry del Olimpia?

Lo que pasa que nosotros no solo en ese partido, sino en todo el torneo de la MLS regalábamos los primeros 45 minutos y luego ya cuando queríamos apretar en el segundo tiempo no nos ajustaba. Eso fue lo que nos pasó ante Olimpia, regalamos los goles y luego tratamos de apretar con un gol de Zafir, pero no nos ajustó. Hay que estar consciente que esta vez no vamos a regalar nada.

¿Qué concepto tienes de Pedro Troglio, aunque no has tenido la fortuna que te entrene, digo porque tus excompañeros dicen que es una fortuna?

Lo poco que lo he visto cuando entrena, veo que no molesta mucho a sus jugadores, siempre está tranquilo en el banco, todos los futbolistas han de tener la confianza en él. Sé que fue un gran jugador, mundialista y todo ese tipo de cosas al final cuando tienes un técnico así te ayuda mucho y por eso Olimpia está en el nivel que está.

Todo mundo creía que te iba a ver con la camisa de la Bicolor, no se pudo por una cuarentena que ibas a pasar a tu regreso en Canadá. ¿Te quedaste con las ganas?

Tenía muchas ganas de ir y poder estar, estaba muy contento de poder regresar porque era mi momento de estar con la Selección y después de mucho tiempo de no ir me sentí muy contento cuando el profe me llamó y me dijo que me iba a tomar en cuenta, pero debido a la situación que estamos viviendo no pude. Gracias a Dios hablé con él, me entendió y le dije que en futuras convocatorias allí estaré.

Quioto Robinson tiene la ambición de volver a vestir los colores de la selección de Honduras.





¿Había que limar asperezas con el profe Coito por tu pasado reciente o con él todo estaba tranquilo?

Con el profesor Coito todo bien, nunca hemos tenido problemas. Incluso cuando estaba en el Houston Dynamo teniendo problemas habló conmigo. Cuando se enteró que había firmado acá, me felicitó y me dijo que me dedicara a trabajar y eso me motiva a mí porque es un técnico que siempre me toma en cuenta. Siempre he dicho que en la Selección están los que andan en buen nivel y en su momento yo no estaba jugando, no puse ningún pretexto porque el que no era llamado y no hice ningún reclamo porque sabía que no andaba bien.

Me imagino que eso fue lo que te hizo despertar y decir; -tenés que enfocarte porque la Selección está allí-...

Claro, porque yo sé lo bonito que es jugar la eliminatoria, marcar gol con la Selección y poner a celebrar a todo un país. Quiero volver a estar en la Bicolor y de la única manera es trabajando y volver a tener un buen nivel.

¿Podríamos volver a ver el tridente Elis-Choco-Quioto, ya con Elis y Choco más maduro y con vos también en relación a lo que vimos en el proceso pasado?

Ojalá que se nos dé la oportunidad de volver a juntarnos nuevamente. Creo que Choco Lozano, Elis y mi persona, hemos crecido como jugadores y personalmente. Si el día de mañana se nos da la oportunidad de volver a jugar juntos, hay que responder. Es muy importante porque ellos están en Europa, incluso Choco lleva mucho tiempo allá. Es necesario que nos pongamos el overol para llevar la Selección al Mundial.

¿Te gusta el tridente Choc-Elis-Quioto?

Por eso te digo, hemos jugado mucho tiempo juntos con ellos y las veces que hemos tenido la oportunidad de hacerlo nos ha ido bien, no será la excepción que cuando nos volvamos a encontrar vamos a hacer las cosas bien nuevamente.

¿Cómo recibiste la noticia de la marcha de Alberth Elis a Europa?

Muy contento por él, creo que es una gran persona, gran jugador, ha trabajado mucho para eso, tiene una gran humildad, se ha ganado las cosas. Para mí, todo el tiempo que hemos estado juntos formamos una gran amistad y me alegró cuando se fue para Europa.

¿Cuándo anotó su primer gol en Europa, lo felicitaste?

Casi no hablamos, pero sí le puse un comentario en su Instagram felicitándole. Él sabe que tiene que seguir trabajando porque estar en Europa no es nada fácil y ahora que tiene la posibilidad tiene que mostrar la capacidad que tiene.

¿Cómo visualizas las eliminatorias que vienen para Honduras rumbo a Qatar?

Va ser un camino muy duro, será una eliminatoria difícil como son todas, pero los que tenemos experiencia de haber jugado una, tenemos que hablar con los jóvenes para decirles cómo se disputan esos partidos. Porque te cuento, hay juegos que hasta el día de hoy todavía me duele porque los teníamos en las manos y se nos fueron. En esta eliminatoria si queremos ir al Mundial no tenemos que regalar nada.

¿Hoy, te atreverías a pronosticar las tres selecciones de Concacaf que irán a Qatar?

La verdad que no podría dar nombres, será una eliminatoria muy difícil.

¿Qué significa para vos que jugadores de la talla de Wilson Palacios, Muma, Jerry Palacios te consideren el jugador más importante de Honduras ahora?

Me agrada que ellos piensen de mí de esa manera, pero de igual manera es una gran responsabilidad sabiendo que hay muchas personas que saben que tengo capacidad para mostrar un gran nivel y tal vez no lo estoy haciendo, eso es una responsabilidad. Tengo que tener el enfoque y lo he recuperado, aunque siempre con mis locuras como cantando que algunas personas dicen que estoy loco, pero es mi forma de ser. Siempre trato de no amargarme con toda la situación que estamos viviendo. Me alegre que ellos piensen así sobre mi persona.

¿Para vos quién es el mejor jugador hondureño en este momento?

El Choco Lozano es el mejor jugador de Honduras ahorita, no solo porque está en Europa, sino por el nivel que está mostrando y lo destacó frente al Real Madrid que no es cualquier equipo.

¿Qué te falta para graduarte?

Yo llegué hasta tercero de ciclo y no la terminé porque en eso comencé a jugar de forma profesional y me enfoqué en el fútbol. No era que no me quedaba tiempo, yo quería ser futbolista y no tenía mente para otra cosa.

¿Qué te falta para lograr tus objetivos como futbolista?

Jugar un Mundial. Siento que allí me gradúo con una maestría. Gracias a Dios nosotros tenemos esa oportunidad y es un sueño que tenemos desde niño. Uno ve los mundiales desde niño y tiene que luchar por eso.