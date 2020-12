'Zapatilla' Mejía: "Siempre dije que tenía que callar muchas bocas, pero esto viene comenzando para mí"

En su llegada a suelo azteca, algunos medios tildaron al futbolista Carlos Mejía como una "joven promesa" y otros como una "joya" del fútbol hondureño que llegaría a Pumas Tabasco para empezar a escribir su historia por primera vez en el extranjero en la Liga de Desarrollo de México.

Ahora de vacaciones por Honduras, Mejía dice que "eso no lo tomo personal, yo demuestro en la cancha. Lo que dicen los medios sobre mí no me sube las cosas a la cabeza".

Carlos Mejía fue fichado por Pumas procedente del Vida en calidad de préstamo y su primera campaña contribuyó para lograr clasificarse a los cuartos de final. Además de sumar 13 partidos y dos goles.

Sobre su desenvolvimiento resumen en que "me siento muy contento por la participación que tuve en el equipo. Me queda de experiencia que en los minutos finales hay que trabajar de la misma manera porque son jugadores experimentados. Para mí fue un gran honor, espero el próximo torneo pueda hacer bien las cosas".

Carlos Mejía, futbolista del Vida que juega para Pumas Tabasco de México.

Además, hizo énfasis en las críticas que recibió cuando destacó la noticia que dejaría el Vida.

"Todo mundo pensó -que los hondureños allá no pegan-, pero Dios siempre estuvo conmigo, pude hacer bien las cosas bien. Sé que puedo hacer lo mismo en el próximo torneo.

Y agregó: "Los malos comentarios siempre los tomo de la mejor manera. Siempre dije que tenía que callar muchas bocas, pero esto viene comenzando para mí, me falta llegar al primer equipo. Sigo trabajando".

Lo cierto es que antes de llegar a Pumas, Mejía era pretendido por Atlanta United, sin embargo, las negociaciones se cayeron, algo que "me había desmotivado, pero tuve personas como mi familia que me motivaron". Ahora sonríe dentro de la plantilla felina.

FUTURO PRÓXIMO

Sobre su análisis del fútbol mexicano en su primera experiencia en el extranjero, dijo lo siguiente:

"Es un fútbol rápido. Aprendí muchos de ellos, así como ellos de mí. Fue algo especial. Tiene mucha diferencia. Uno tiene que adaptarse rápido para que te den la oportunidad".

A "Zapatilla" le restan seis meses de contrato, mismo del cual dictaba entre líneas que subiría al primer equipo (Liga MX) de acuerdo a su crecimiento. Sin embargo, hoy desconoce de ese futuro próximo.

"Me solían llamar para entrenar en el primer equipo. Todavía no he hablado con ellos, pero he escuchado buenas noticias", cerró.