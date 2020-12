Bryan Beckeles confirma su futuro en la MLS: "Ya no voy a seguir en el Nashville"

El año 2020 ha sido muy complicado para el mundo, pero en lo futbolístico tampoco para otros. Este es el caso de Bryan Beckeles, jugador catracho que dejó las filas del Olimpia para fichar por el Nashville.

La historia no le pinto el mejor panorama al catracho, luego de su llegada al club, Beckeles no tuvo su mejor experiencia en la temporada regular de la MLS.



Durante este 2020, Beckeles solo puso sumar 72 minutos en dos partidos, situación que no fue fácil, pero él destaca cosa buenas que vivió. El jugador ya se encuentra en Honduras.



"En lo personal he mejorado porque me tocó vivir cosas que no había vivido hasta el día de hoy. Ahora hay que aprender de las cosas que han pasado y con ganas de seguir adelante, estar en una cancha y volver a disputar un puesto".





Tras su poco participación con el club y finalizar su contrato en la institución, el jugador catracho adelanta sobre su futuro en el club. "Ya no voy a seguir en el Nashville, esperemos que es lo que pasa. Estoy de vacaciones, disfrutando la ciudad con la gente que ya días no miraba y estar contento".



Además deja claro que no era lo que se espera en su desafío por conquistar la MLS,Luego que su equipo no clasificara a los Play Inn, donde el catracho ya no era tomado en cuenta.

"Iba con otras expectativas, pero si sabía que una parte me agradó mucho, ya que tuve grandes compañeros y fue un año complicado para todo el mundo y en lo personal he tratado de aprender mucho de cosas que antes no valoraba y ahora las valoro. He aprendido mucho como persona".



A lo largo de su carrera futbolística, Bryan Beckeles ha logrado militar en el Vida, Olimpia, Boavista de Portugal, Necaxa de México y Nashville de la MLS.