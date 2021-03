Choco Lozano habla del interés que tuvo el West Ham de Inglaterra de ficharle en el pasado mercado

El Choco Lozano, el único delantero que tiene Honduras jugando en una liga élite, habla sobre el interés que tuvo el West Ham de Inglaterra de llevarlo a sus filas. Por primera vez, el catracho se pronuncia sobre esta noticia que en España se hizo resaltar.

“No lo sé, la verdad es que no sé si fue real (afirma entre risas). A mí no me dijeron nada. Sacan rumores siempre. Yo estoy muy contento aquí, quiero terminar la temporada aquí, que nos salvemos y ya después a ver si puedo seguir muchos años aquí”, comentó Choco en entrevista al diario AS sobre los rumores sobre la oferta del West Ham inglés.

Leer. CHOCO LOZANO HABLA SOBRE LO QUE SUFRIÓ CON EL COVID-19

Choco ha crecido mucho futbolísticamente hablando y cuenta lo que siente cuando le toca jugar en canchas complejas donde ya marcó: “No es lo mismo jugar en campos como el Camp Nou o el Bernabéu con afición que sin afición. Yo tuve la oportunidad de jugar allí con el Girona con público y es totalmente diferente. Eso aprieta mucho inconscientemente. Los que estamos acostumbrados a jugar con público te da esa presión y te hace sacar algo más”, declaró Lozano.

El catracho ahora juega como delantero, situación que lo hace sentirse más cómodo, pues en el Girona lo hacía como extremo. “Cervera cambió el sistema, pero el equipo sigue funcionando igual. La temporada pasada no hacíamos nada diferente, defendíamos y esperábamos a la contra igual. Nos sigue dando resultados. Se va incorporando gente con mucha calidad como Negredo y al final el entrenador decidió en muchos partidos utilizarnos a los dos, pero no ha cambiado mucho la forma de jugar”.

Sobre la experiencia de estar en España y en Cádiz, Lozano dice que se siente feliz por el trato que recibe. “La verdad es que la gente de Cádiz es parecida a la de Honduras en el carácter. Son personas muy alegres que están siempre con el cachondeo, como le dicen aquí. Me adapté muy rápido, al igual que a Tenerife, también en cuanto a clima”.