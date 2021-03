Choco Lozano dice que el coronavirus lo hizo perder la forma física: “Es difícil volver a la dinámica”

El “Choco” Lozano perdió la titularidad en el último partido de la Liga española frente al Betis. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, lo explicó que era porque quería a un jugador que peleara más y eso debe de tener preocupado al catracho.

En una charla con el diario AS de España, Lozano, explicó que desde que sufrió el Covid-19 cuando vino a jugar con la Selección de Honduras en noviembre pasado, ha perdido su nivel físico y ahora está viviendo las consecuencias.

“Contra rivales (como el Barcelona) así sabemos jugar, somos un equipo que se repliega y defiende bien. Para esos partidos también hay que tener un punto de suerte, porque también te llegan mucho y tú llegas muy poco. Ese punto para nosotros fue oro”, manifestó Lozano.

Choco habló sobre la primera vuelta de la Liga donde sorprendieron venciendo al Real Madrid y Barcelona: “El equipo encajó pocos goles en la primera vuelta y dimos buenos partidos. Logramos ganarle a equipos que parecían imposibles como Madrid y Barcelona y sumamos puntos en campos muy complicados. Esa es la línea que tenemos que seguir. En la segunda vuelta todo se complica, pero la idea es seguir trabajando y rascando puntos donde podamos”.

La recuperación de la seña de identidad llegó en un momento clave, antes de enfrentar a rivales directos como Alavés y Eibar. Dos partidos importantes para intentar marcar distancia por la permanencia.

Son partidos claves al ser rivales directos, hay que intentar sumar en estos partidos. Hay algunos que en la primera vuelta logramos ganar y en esta tenemos que tratar de no perder el gol average. Recuperar la seña de identidad para nosotros nos llena de confianza para estos partidos que van a ser muy complicados y en los que nos jugamos mucho.

En cuanto a la Selección, la última vez que fue convocado por Honduras le tocó vivir una mala experiencia con el COVID, ¿Cómo lo viviste?

Fue complicado porque siempre voy con la ilusión de poder ayudar a la Selección y lastimosamente me contagié de coronavirus. Justo antes del partido que íbamos a jugar contra Guatemala di positivo y ya no pude jugar. Me tocó quedarme ahí unos diez o quince días encerrado. Al final podía pasar, cuando te toca, al principio es difícil de asimilar, pero tienes que ser responsable y quedarte en tu habitación, que es lo que me tocó a mí. En cuanto a síntomas tuve dos o tres días con dolor de cabeza y mal cuerpo, lo normal, pero todo muy leve.

¿Tuvo problemas a la hora de volver a entrenar y a jugar por consecuencias del virus?

El primer mes después de dar negativo me costó muchísimo recuperar la forma física. La gente va a otro ritmo y tú en cuestión de dos semanas pierdes el ritmo. Es difícil volver a entrar en esa dinámica. Los primeros quince/treinta días son complicados.

Supongo que será un orgullo cada vez que la Selección cuenta con usted.

Siempre es un orgullo representar a tu país. Es la tierra que te vio nacer y desde pequeño sueñas con estar en la Selección. Cada vez que recibo el llamado voy con toda la humildad y responsabilidad que se merece.

Y mayor orgullo aún debe ser escuchar las palabras de Fabián Coito cuando dice que usted es un jugador importante para Honduras y al que buscar siempre hueco.

Sobre todo viniendo de un entrenador como él, que lleva mucho tiempo en esto. Siempre se agradecen esas palabras, pero también después hay que responder en el campo y es una responsabilidad, pero se agradece.

Los hondureños le hacen llegar siempre su calor.

La gente está muy contenta de ver a un hondureño participando en LaLiga. Los hondureños somos súper fanáticos del fútbol. Es el primer deporte allí. La liga española se sigue muchísimo y es por eso que siempre están presentes a través de las redes sociales y comentando, porque siguen la liga y están orgullosos de que haya un jugador del Cádiz de Honduras.

Eso sí, a veces le dicen que tiene acento español.

Sí, algo se me pega, es normal. Son unos ocho años ya aquí y hay palabras que se me pegan inconscientemente. Algunos se enfadan y me dicen que ya soy español, que no hablo como hondureño, pero lo hago inconscientemente, yo trato de mantenerlo siempre.

Lo que ya es oficial es que tiene la nacionalidad española.

Estoy contento, al final te abre muchas posibilidades. Incluso para el club es una ventaja para que puedan traer algún futbolista extracomunitario.