De pesadilla: Bryan Róchez y el Nacional a punto de perder la categoría en Portugal

Bryan Róchez y el Nacional viven el peor momento de la temporada en el punto definitivo por la permanencia; los de Madeira son últimos de la primera división portuguesa y están firmando su segundo descenso en cuatro años, además de su peor racha del Siglo XXI.



Lo que hace unas semanas se miraba lejano, hoy es una amarga realidad para los albinegros que hace 9 jornadas se ubicaban en la novena posición de la tabla y tenían un colchón de 7 puntos con respecto a la zona de descenso. Para esa altura de la campaña, los nacionalistas acumulaban 5 victorias, 6 empates y 7 derrotas, lo que les permitía posicionarse en la mitad alta del campeonato portugués.

Sin embargo, el buen momento llegó a su fin curiosamente después del duelo entre equipos con hondureños en sus filas; la victoria 1-0 de Nacional sobre Boavista fue la última ocasión en que sumarían puntos, después de ese triunfo antes mencionado Bryan Róchez y compañía no han dejado de perder y acumulan 9 derrotas consecutivas lo que ha ocasionado que hoy sean últimos y estén descendiendo de forma directa.



Las malas noticias no terminan ya que, no sólo son el peor calificado, sino que también a falta de 7 partidos y con 21 puntos por jugar se encuentran a 6 unidades del Famalicao que tiene la plaza de salvación más cercana.



Con respecto al delantero hondureño Bryan Róchez, ha anotado un total de 5 goles en la Liga NOS en la presente campaña, lo que lo hace ser el máximo anotador del club, aparte, está a 11 dianas de consagrarse como el mejor anotador en toda la historia del Nacional de Portugal, puesto que ostenta actualmente el brasileño Adriano Louzada quien marcó 42 goles.