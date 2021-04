Hondureños por el mundo: Toda la actividad de los legionarios durante el fin de semana  

La Liga sube el telón e inicia una nueva jornada, la fecha 32 del campeonato español tendrá al Cádiz de Anthony "Choco" Lozano visitando al Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla. Mientras que en Portugal, Alberth Elis, Jorge Benguché y el Boavista reciben al Marítimo en el Do Bessa con el fin de comenzar a sentenciar su permanencia en Primera División. Para finalizar el recorrido europeo, Rigoberto Rivas y el Reggina deben ganar y sumar puntos para así forzar un playoffs que los mantenga con vida en la lucha por llegar a la Serie A.



La jornada 2 de la MLS dejará partidos interesantes cuando el Sporting KC de Roger Espinoza reciba al Orlando City hoy viernes; pero sin duda el duelo más atractivo con hondureños involucrados el enfrentamiento entre Portland Timbers y Houston Dynamo de Boniek García y Maynor Figueroa.



Las buenas noticias llegan para Rubilio Castillo que tras la suspensión del paro de labores en ell fútbol de Bolivia retomará la actividad cuando su Royal Pari, líder del campeonato, visite al Nacional Potosí.



La actividad de los hondureños por el mundo:



Viernes



Primera División Bolivia. J5. Nacional Potosí v Royal Pari. Rubilio Castillo

MLS J2. Sporting KC v Orlando City. Roger Espinoza



Sábado.



La Liga J32. Valladolid v Cádiz. Anthony Lozano

Serie B J35. Cremonese v Regina. Rigoberto Rivas

Angola J16. Interclube v Primeiro de Agosto. Bryan Moya

Seguna Portugal J30. Académica v Chaves. Jonathan Rubio

MLS J2. Nashville SC v Montreal. Rommel Quioto

MLS J2. SJ Earthquakes v FC Dallas. Bryan Acosta

MLS J2. New England v DC United. Andy Najar

MLS J2. Timbers v Dynamo. Boniek García y Maynor Figueroa



Domingo



Liga NOS J29. Boavista v Marítimo. Alberth Elis y Jorge Benguché

MLS J2. LA Galaxy v New York. Danny Acosta

Guatemala J14. Comunicaciones v Achuapa. Junior Lacayo



Lunes

Liga NOS J29. Nacional v Guimaraes. Bryan Róchez