¿Se va o se queda en el Boavista? Papá de Alberth Elis habla del futuro de su hijo en Europa tras ofertas que han llegado

Mientras Alberth Elis se encuentra brillando en Europa con el Boavista de Portugal y siendo un orgullo para su familia y país, su padre, don Osman, está tratando de cazar nuevos talentos para que cumplan sus sueños en el fútbol, tal como lo hizo su hijo.



Durante las visorias del Club Pachuca en el complejo de Rancho Tara, DIEZ llegó a platicar con el progenitor de ‘la panterita’, quien dio a conocer sus charlas íntimas con el jugador catracho al igual que los acercamientos de distintos clubes quienes han puesto la mirada en él en las últimas semanas.



Osman, junto a la escuelita de fútbol que su hijo ha creado en San Pedro Sula, fue partícipe del evento de visores de la institución mexicana y explicó cómo se desarrolló la idea del proyecto.





Se ha iniciado un bonito proyecto de visorías con el Club Pachuca. Cuéntenos sobre el evento.



Aquí estamos con el corazón abierto para ayudar a los jóvenes y ellos tengan un nuevo futuro porque sabemos que en Honduras tenemos que ver la manera de echarles la mano para que ellos cumplan con sus sueños.



¿Cómo nace la idea?



Estamos mancomunados con la escuela de Enrique Amador, pues él estuvo en Pachuca un tiempo y por eso se comunicaron con ellos y se prestaron a venir.



¿Tenemos algún Alberth Elis por ahí en la visoría?



No solo hay uno, si no que varios (risas). Por eso es que estamos trabajando para darle desarrollo desde una temprana edad.

La academia de fútbol de Elis recién viene comenzando. ¿Cómo está todo ahí?



Sí, nació hace cinco meses, hace poco empezamos a trabajar y estamos dando los primeros pasos. Llevamos a varios de nuestros muchachos a una visoría del Vida y salieron cinco jugadores para que jueguen en sus reservas.



Nosotros tenemos el desarrollo de los cipotes desde los 8 hasta los 18, años, tenemos bastantes muchachos y si se le da el trabajo correcto se sacarán cosas buenas. Nosotros queremos darles seguimiento para así prepararlos y una vez que ya lo estén, le darán tanto al fútbol nacional.



Sin duda el poner el sello de Alberth es importante para los jóvenes porque él es alguien que ha venido desde abajo y conoce mucho esta situación.



Conocemos la situación del país y la de los jóvenes, es por eso nos da en nuestro corazón quererlos ayudar. Alberth siempre tiene en la mente que debemos retribuir lo que hemos conseguido y ayudar a otros muchachos a salir adelante.

Me imagino que se siente orgulloso siendo el padre de Alberth que, así como ellos tienen un sueño, él lo cumplió, sobresalió, está en Europa y en un muy buen nivel.



Gracias a Dios le han salido las cosas bien, me recuerdo de aquellos tiempos cuando estaba con él aquí viéndolo jugar y haciendo pruebas. Continuamos con lo mismo, pero como ciudadanos. Él está haciendo un buen trabajo allá, tiene ciertos sueños y como hondureños queremos que llegue adonde quiere.



Podría llegar lejos, se habla mucho de su futuro y demuestra que no ha ido solo por ir a Europa, sino que lo ha demostrado.



Sí, sabemos que todo es un proyecto, en realidad hay cosas que tienen que venir desde abajo y poco a poco se van ir dando con trabajo.



En tan poco tiempo Elis ya está allá en Europa después de verlo correr en las inferiores del Olimpia hace no mucho.



Todo ha sido muy rápido. Recuerdo que cuando él tenía 12 años un día un representante nos dijo que, por medio del fútbol, así como podemos dormir en el suelo también podemos hacerlo en la cama de un rey, entonces le creímos y seguimos con el esmero.



Recientemente se ha dicho mucho de que él pueda cambiar de equipo, ¿a usted le ha dicho algo? ¿Se queda en Portugal?



No se sabe, a veces son cosas que salen ahí, pero en realidad no hay nada formal todavía. Si hay equipos que están interesados en él pues que bien, pero la verdad es que no hay algo concreto, él tiene contrato con Boavista y ahí lo han acogido bien y se siente así. Si vienen otras oportunidades, Dios sabrá, ya que su futuro está en sus manos.

¿Le gustaría verlo en una liga TOP?



Sí, primero Dios que se dé. Como papá y hondureño esperamos que Alberth nos siga representando en grandes equipos, para eso trabaja cada jugador.



¿A qué se debe la mejoría de Elis? Pues ha crecido bastante en lo futbolístico y es el mejor asistidor del equipo.



Él ha trabajado mucho, y como que las críticas también le han favorecido ya que se decía que le faltaba esto y lo otro, y entre nosotros hablábamos que “¡ey!, si te falta entonces hay que mejorarlo”. Todas esas cosas son situaciones que hay que tomarlas con calma y trabajar conforme a ello para que continúe el camino más adelante.



¿En qué posición le gusta verlo más: en el centro o en la banda?



La verdad es que ya juega en los dos puestos, y en ambas la hace bien, eso es un plus y le favorece mucho. Cualquier entrenador si le gusta por el costado pues lo pone ahí y si le gusta de nueve también.





Elis no ha perdido los pies de la tierra, ¿qué le ha dicho usted para que se mantenga humilde?



Yo siempre lo aconsejo, usted sabe que, aunque los hijos tengan 100 años siempre serán nuestros hijos, entonces siempre hablamos y le digo que mantenga la humildad y trabaje fuerte, nosotros estamos en un piso, pero el futuro no se sabe, entonces que sigamos luchando hasta donde Dios nos permita llegar.



¿Cree que este 2021 será el año de la consolidación de Elis?



Si se da este año mejor, pero si hay que seguir trabajando así seguiremos. Para ese objetivo hacemos lo que hacemos, nosotros con paciencia y como se lo digo a él, hay que poner las cosas en las manos de Dios.



El cambio europeo parece que le ha asentado, pues en la MLS era un fútbol de menor nivel.



Sabemos que en la MLS la exigencia no es tanta, pero en Europa claro que sí, si va allá tiene que subir su nivel y él como joven le convino y así pudo darse cuenta que sí se puede. Por esa razón tuvimos la idea que se fuera para Europa.

Alberth Elis se convirtió en uno de los jugadores celebres de la MLS cuando militaba para el Houston Dynamo.

Hay una posibilidad para que pueda ir a Tokio 2021 como refuerzo, ¿le gustaría verlo en otros Juegos Olímpicos?



Mire, si es para representar a Honduras, a mí me gustaría que esté ahí, pues antes que todo también somos hondureños y lo que queremos principalmente es sacar al país adelante y dejar su nombre en alto. Sí es algo por Honduras, que nos represente entonces.