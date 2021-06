Júnior Lacayo recuerda su paso por Olimpia: “Mis excompañeros dicen que me extrañan, me gustaría volver”

Después de darle un nuevo giro a su carrera a inicios del 2021 fichando por el Comunicaciones de la Primera División de Guatemala, el delantero hondureño Júnior Lacayo, ve con un futuro prometedor su segundo torneo en el fútbol chapín traducido de sus metas de salir al extranjero y ser convocado a la Selección Nacional de Honduras.

En su primera temporada, Lacayo disputó 21 partidos y anotó seis goles, su mejor forma a nivel de clubes después de su salida del Marathón, paso por Olimpia y UPNFM.

Ahora, en un año plagado de actividad para la "H", Lacayo no pierde las esperanzas de volver a integrar a una nómina después de su participación en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015.

Hoy en entrevista para DIEZ, se refirió a su actualidad, las metas que se ha propuesto para su futuro y también aseguró que le gustaría volver al Olimpia.

¿Cómo visualizas tu segunda campaña con el Comunicaciones en Guatemala?

La verdad gracias a Dios ya comenzamos (pretemporada) con nueva meta y motivación. Resta esperar que inicie el torneo para buscar cosas mejores para el club y para mí; no fue uno de los mejores torneos, pero al final hice una participación buena. A mediados del torneo se me dieron los goles y cerré con un hat-trick, no eran mis planes, pero Dios está conmigo.

¿Te sientes en mejores condiciones tras tu salida de Olimpia y UPNFM?

La verdad que sí, me siento muy bien, el profesor confió en mí, jugué la mayoría de los partidos y hacía bien las cosas, que es lo más importante.

¿Te ves con un futuro prometedor en Guatemala?

Sí, uno siempre uno piensa en aspirar en grande; me gustaría jugar en la MLS, pero depende de mí, tengo que esforzarme más. Ahora ya comenzó la pretemporada, me toca aprovechar y hacer mejor las cosas para cuando esté preparado, hacer las cosas bien.

Júnior Lacayo festeja una de sus anotaciones con Comunicaciones.

¿Cómo ves el rendimiento del fútbol guatemalteco?

A diferencia del hondureño, es más lento, pero son más técnicos y tácticamente son buenos. Nuestro fútbol es rápido y aguerrido, pero acá resalta el jugador rápido. No vamos a comparar el fútbol mexicano porque es técnico y rápido.

¿En qué situaciones consideras que sobresales en Guatemala?

Hay ocasiones en que te vas a encontrar con dos o tres jugadores rápidos, pero la mayoría son lentos, pero mi potencial es la rapidez y en algunos partidos se vio eso que prevalecía.

SU PASAJE EN OLIMPIA Y SELECCIÓN NACIONAL

¿Tienes las puertas cerradas en Olimpia?

No, para nada. Me gustaría volver nuevamente, los retos son buenos y han hecho las cosas bien. Usualmente hablo con algunos (excompañeros), dicen que me extrañan. Cerrar las puertas nunca es bueno, siempre deben estar abiertas.

¿Has recibido alguna llamada de Fabián Coito para monitorearte?

No me han dicho nada, la verdad que me ha tocado duro. Como futbolista hondureño que está afuera, es un sueño estar en la selección, mínimo (esperas) un microciclo, que te llamen te puede levantar tu nivel, la verdad uno no sabe, pero no perdemos la fe y esperanza que en su momento seré convocado a un microciclo y demostrar que también puedo estar allí.

Es algo que no solo te sube el nivel futbolísticamente, sino también el ánimo ¿cierto?

Sí, estar allí es bueno, son etapas de tu carrera donde puedes decir que estuviste allí, pero me queda trabajar y hacer las cosas bien para que me tomen en cuenta.

Júnior Lacayo vistiendo los colores de la Selección de Honduras en el 2015.

¿Has sentido recelos por no estar en ninguna nómina?

No, no he tenido celos. Yo llego a los equipos y mi motivación es trabajar, pero sin perder el foco de la selección. Al final ellos son los que mandan y deciden quiénes están en el mejor nivel, son escogidos los mejores de cada club, a mí solo me queda esperar para ser llamado.

¿Por la forma en cómo cerraste el torneo consideras que pudiste estar, al menos en Copa Oro?

A mí me encantaría, sería un sueño y nuevo reto, pero son decisiones de ellos, sino te llaman solo te queda trabajar y hacerte sentir en el equipo en donde estás.

¿Levantarías la mano como refuerzo para la Sub-23?

Si me llaman estaría con toda la motivación, me encantaría estar en una selección -como todo futbolista- compartir con ellos; es algo bonito, pero no depende de mí.

¿Por qué consideras que desapareciste de las convocatorias de la H después de tu mundial juvenil Sub-20 en el 2015?

Hasta yo me hago esa pregunta, me levanto a diario y observo las convocatorias. Mi carrera ha sido de altibajos, cuando este en Olimpia había partidos que jugaba y otros no, escuché que no me convocaban a la selección porque no tenía minuto; estuve en UPNFM, jugué todos los partidos y tampoco a ningún microciclo; todo eso son retos, eso me da una pauta que tengo que trabajar más fuerte.

¿Qué cambiarías de tu pasado?

No me arrepiento de nada, yo llegué a Olimpia, trabajé y mi esforcé. Allí hay una competencia inmensa, solo me faltó tener minutos; en Marathón estaba bien, jugaba y goleada. Fui de Marathón con un escalón alto y llegué a Olimpia a bajar mi nivel.

¿Te sentiste realizado en Olimpia?

No sé si sea eso, era más por competencia, bajas de ritmo y si te relajas pasa factura como jugador. Eso le pasa a cualquier futbolista que llega a un equipo con mucha competencia.

¿Qué significó para ti el regreso del Victoria?

Me alegró mucho, ya fueron cinco años, se lo merecían. Se vienen los clásicos ceibeños, a mí me tocó jugarlos y es uno de los mejores.

¿Qué viene para ti en un futuro próximo?

Eso es algo que no lo podría decir ahora, pero me gustaría hacer un buen papel en Comunicaciones y jugar en la MLS; luego pensar en qué pasará, me gustaría ser llamado a la selección, eso para mí sería muy importante. Uno trabaja para un día ser llamado y estar a disposición siempre defendiendo una bandera.