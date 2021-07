Andy Najar revela por primera vez que estuvo a punto de retirarse del fútbol ya que las lesiones lo frustraban

“Es increíble volver a casa, porque para mí el DC United siempre ha sido mi hogar y pienso que siempre lo seguirá siendo”, dijo el lateral derecho hondureño al canal de televisión del club que emitirá este sábado la entrevista completa.

Najar reveló que las lesiones lo llevaron a pensar seriamente en dejar el fútbol. Estuvo frustrado al ver que recaía, pero nunca se dio por vencido y ahora ha renacido con el equipo de la capital de Estados Unidos y se siente agradecido.

Ver. DIRECTOR DEPORTIVO DEL BURDEOS CONFIRMA FICHAJE DE ELIS

“Al principio fue muy complicado, he tenido muchas lesiones. Pasaron muchos pensamientos en mi cabeza, justo hasta pensar en parar de jugar al fútbol ya que…” deja inconclusa la frase pero Andy pensó en retirarse apenas con 28 años de edad a mitad de su carrera donde todavía tiene mucho que dar.

Los médicos del DC United encontraron la solución al problema de las lesiones de Andy, situación que ahora lo tiene en un alto nivel de competencia que lo podría llevar de vuelta al viejo continente. Hay dos clubes en Grecia que han buscado sus servicios, igual uno en Portugal y Bélgica ha preguntado.

Leer. DAVID SUAZO FIRMÓ POR DOS AÑOS CON EL CARBONIA DE ITALIA

Tras volver luego de siete años de ausencia, Najar se encontró con nuevos compañeros y reveló cómo le llaman. “Me dicen frutitos”, contó entre risas, pues ha encajado muy bien en el esquema del entrenador argentino Hernán Losada quien lo conoce desde su época en el Anderlecht de Bélgica.

Uno de los personajes claves para el regreso al DC United fue el argentino Nicolás Frutos, asistente del técnico Hernán Losada. Nico, como se le conoce, dirigió a Andy Najar en el Anderlecht cuando fue técnico interino en 2017. Najar le agradece por haberle abierto las puertas sabiendo que las lesiones todavía no habían sanado.

“Si no hubiese sido por Nico no estuviera aquí la verdad. Mis padres siempre me enseñaron que siempre debes mantener los pies en la tierra”, contó Najar quien lleva dos asistencias de gol. Ha vuelto a gambetear y desbordar por la derecha con su estilo único que lo ha hecho ganarse el corazón de la afición del equipo capitalino.

https://www.diez.hn/legionarios/1481843-498/director-deportivo-burdeos-francia-confirma-fichaje-alberth-elis-legionarios