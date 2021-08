Gerson Chávez tras su fichaje al LA Galaxy II: "Estoy ilusionado; mi mentalidad es no regresar"

El futbolista hondureño, Gerson Aldair Chávez, recién ha despertado de un sueño que esperaba cumplir con su fichaje al LA Galaxy II de la United Soccer League.

El oriundo de la comunidad garífuna de Corozal, estampó su firma por los siguientes seis meses con una opción a préstamo. El contención de Real España podrá entrenar con el primer equipo de la Major League Soccer, pero jugará en la segunda categoría.

En entrevista para DIEZ, Chávez manifestó que "estoy agradecido con Dios y con mi representante por la oportunidad. Es lindo estar acá, ahora toca demostrar el porqué llegué y poder hacer las cosas bien".

Y agregó: "Uno ve esta institución y te das cuenta que es grande, hay muchas cosas de valor y jugadores muy buenos; por lo tanto te prometes cosas y trabajas al cien por ciento".

Sobre esta oportunidad dijo que llegó "mi representante me habló que había una oportunidad para salir, que estaba en mí aceptarla. Me hizo saber que era al segundo equipo, yo le dije que estaba de acuerdo. Finalmente se cerró y me hizo saber qué día me tocaría salir".

"Es un sueño que todo futbolista anhela. Esto da confianza, la mentalidad es salir y no regresar, ayudar a la familia y sentirse bien con un mismo. Espero lograr muchas cosas de la mano de Dios, no hay nada más que eso, tenerlo en cuenta. Estoy ilusionado con esta oportunidad, ya se me dio, entonces hay que asumirla", añadió.

Este sábado, Gerson Chávez realizó su primer entrenamiento con el equipo y sobre la experiencia, aseguró que "me han recibido bien. Yo vengo a aportar y dar lo mejor de mí, espero se den buenas cosas. Mi contrato dice que jugará en la USL, pero con una opción de compra al finalizar el préstamo".





¿QUÉ PASÓ CON OLIMPIA?

Antes que se cerrara su traspaso al equipo estadounidense, se escuchó rumores que Gerson Chávez estaría en la mira del Olimpia, detalle que no confirmó el propio futbolista.

"Escuché rumores, pero nunca me llamaron. Pedro Troglio dio unas declaraciones, no era que quería a los jugadores, simplemente que le gustaban, allí mencionó a Kervin Arriaga, Kevin López y a mí, pero solamente fue eso, no hubo ninguna llamada", dijo.

"En ese momento solo pensaba en Real España, respeto a la institución, ellos me han dado todo. Mientras tenga mi contrato con ellos, no pienso en nadie más", cerró.

Gerson Chávez fue seleccionado nacional Sub-17 y Sub-20 con Honduras. Disputó el Mundial de la India 2017 y Polonia 2019. En Liga Nacional acumula cerca de 36 juegos.