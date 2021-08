FIFA desbloquea el traspaso de futbolistas al Boavista y abre la puerta a Alberth Elis al Burdeos  

La FIFA levantó la prohibición de inscripción de futbolistas impuesta a Boavista por deudas relacionadas con la contratación del delantero hondureño Alberth Elis, confirma medio portugués.

Según el reporte, Boavista todavía le debía una parte de la transferencia por Elis a la MLS, razón por la que la liga de Estados Unidos había denunciado ante FIFA esta situación. Ahora se ha realizado el último depósito, por lo que pronto se le levantó el bloqueo y eso es una gran noticia para que el catracho pueda ser liberado.

El traspaso de Alberth Elis al fútbol de Francia no ha sido anunciado de forma oficial debido que el club Boavista estaba bloqueado en FIFA y no podía hacer traspasos luego que la Mejor League Soccer lo denunció porque no había pagado el resto de la ficha del catracho que fue traspasado del Houston Dynamo.

Alberth Elis estaba a la espera final del pago definitivo del Boavista por su ficha a la MLS que es la dueña de los derechos de los futbolistas que son transferidos al extranjero y en los próximos días podría ser anunciado como nuevo jugador del Girondis de Burdeos de la primera de Francia.

Desde hace dos semanas, el director deportivo del Girondis de Burdeos, Admar Lopes, confirmó el traspaso de Elis al club francés, pero debido al proceso legal que tenía el Boavista, el jugador todavía se encuentra en negociaciones finales para su traspaso.

Alberth Elis logró disputar 31 partidos la campaña pasada con el Boavista y anotó ocho goles, razón que llamó el interés de varios clubes en Europa.