Boavista, bloqueado en FIFA por no pagar ficha de Alberth Elis a la MLS y esto frena su traspaso al Burdeos

El traspaso de Alberth Elis al fútbol de Francia no ha sido anunciado de forma oficial debido que el club Boavista está bloqueado en FIFA y no puede hacer traspasos luego que la MLS lo denunció porque no había pagado el resto de la ficha del catracho que fue traspasado del Houston Dynamo.

El diario Récord de Portugal ha informado que el club Boavista ya ha hecho los depósitos y ahora le toca a la MLS, dueña del dinero por la venta de Elis, corroborar los cheques para que luego, FIFA pueda desbloquear al club portugués y poder inscribir o vender jugadores.

Desde la semana pasada, el director deportivo del Girondis de Burdeos, Admar Lopes, confirmó el traspaso de Elis al club francés, pero debido al proceso legal que tenía el Boavista, el jugador todavía se encuentra en negociaciones finales para su traspaso.

Según el reporte, Boavista todavía le debía una parte de la transferencia por Elis a la MLS, razón por la que la liga de Estados Unidos había denunciado ante FIFA esta situación. Ahora se ha realizado el último depósito, según diario Récord de Portugal, por lo que pronto se le debe levantar el bloqueo para que el catracho pueda ser liberado.

“Según lo que pudo averiguar Record de varias fuentes cercanas al proceso, y confirmar con una fuente de la propia MLS, los medios económicos estaban asegurados y a partir de ahora será la propia liga norteamericana la que accione los mecanismos con la FIFA con el fin de comprobar los cheques. Ver su impedimento para enrolamiento de refuerzos levantado. De lo contrario, el propio Boavista deberá comunicar la liquidación de la deuda relacionada con el delantero que jugó en el Houston Dynamo antes de dirigirse a Portugal”, dice la nota del diario portugués.

DIEZ ha conocido de fuentes cercanas a Alberth Elis, que el futbolista está a la espera final del pago definitivo del Boavista por su ficha a la MLS que es la dueña de los derechos de los futbolistas que son transferidos al extranjero y en los próximos días será anunciado como nuevo jugador del Girondis de Burdeos de la primera de Francia.