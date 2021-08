Orlando City le gana pulso al Atlanta United y ficha a Johann Chirinos, promesa hondureña de 16 años

Johann Chirinos (16 años) es un joven futbolista de sangre hondureña que empezó a

hacerse camino en el Atlanta United College, equipo juvenil de los Estados Unidos con el que estuvo recientemente.

El desempeño de este chico logró despertar el interés de varios equipos que le seguían los pasos, pero fue el Orlando City quien le ganó la partida al Atlanta United, en la carrera por tenerlo entres sus filas, y lo fichó.

El lunes Johann realizó su primer entrenamiento como nuevo jugador del club, entrenó con la U-17, y próximamente practicará con la U-23, en la que intentará persuadir al colombiano Óscar Pareja, actual entrenador del primer equipo y quien se mantiene cerca de las categorías menores, visualizando a los jóvenes para ascenderlos al primer equipo.

Por ahora firmó por una temporada, pero la intención es que el club lo termine fichando para el primer equipo la próxima campaña, ha declarado Álex Chirinos, padre de Johann.

Anteriormente, el jovencito estuvo en las categorías Sub-15 y Sub-16 de Atlanta, y sus condiciones y talento lo ayudaron a ascender al segundo equipo (Atlanta United 2), que compite en la USL siendo el jugador de menor edad en la plantilla.

Fue su juego lo que fascinó al cuerpo técnico argentino, hasta el punto que a su corta edad, alternaba y logró entrenar en el primer equipo, dirigido por el argentino Gabriel Heinze.

Ahora con su nuevo equipo tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades, "teniendo a Óscar Pareja como coach del primer equipo, pienso que pueden salir las cosas bien ya que él viene de FC Dallas y cree mucho en darle la oportunidad a los jóvenes como Johann" dijo su padre sobre la llegada de su hijo al Orlando City.

La velocidad mental, conducción y técnica son parte de las fortalezas futbolísticas de este joven. En su anterior equipo jugaba la posición de volante ofensivo y también como defensivo, ahora está en plena disposición se nuevo cuerpo técnico para empezar a brillar.

SU SUEÑO CON LA "H"

Johann Chirinos ya jugó unos juegos amistosos con la Sub-17 de Honduras.

En anterior entrevista con Diez, Álex Chirinos, papá del joven, contó que ellos quieren representar a Honduras, pero que también hay mucho interés e insistencia de la selección norteamericana, para representar a este país.

Chirinos posee doble nacionalidad, hondureña por su padre y estadounidense por nacimiento. "Ya ha recibido dos llamados en categorías menores por el equipo de las barras y las estrellas, no obstante, su sueño es vestir los colores y representar a la Selección de Honduras" citó Álex.

Johann Chirinos, de hecho, ya hizo campamentos con la Sub-17 de Honduras que dirige Luis Alvarado, ahora con esta nueva aventura, y con la evolución futbolística su padre desea que logré su sueño el cual es jugar en Europa.

LOGROS Y ASCENSO FUTBOLÍSTICO

Con respecto a la evolución futbolística que su hijo va teniendo, Álex manifestó: "A los 9 años viajó a Barcelona para representar a las escuelas de Texas, eso fue en 2014 y en 2015 también volvió a ir a Barcelona, después me fui para Miami y jugó con la academia de

Weston FC. Cuando él tenía 12 años lo traje a probarse al Atlanta United y a ellos les gustó bastante. Comenzó con la U-13, U-14, U-15 y ahora ya está con la U18. Ya está cerca de tener un contrato profesional pronto porque ya lo están convocando con el primer equipo poco a poco".

"Durante esas temporadas ganó un campeonato en California que se llama Manchester City Cup, le ganaron la final al Monterrey y Johann fue uno de los más destacados de ese torneo. Después viajó a España donde se enfrentaron al Real Madrid entrenado

por Xabi Alonso, al Betis y otros equipos", dice con orgullo el papá de Johann Chirinos.

Cuatro años estuvo Johann en el Atlanta United, donde se catapultó como uno de los mejores jugadores juveniles.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE ÁLEX A SU HIJO JOHANN EN FACEBOOK

En los últimos días, el padre de Johann ha tenido que tomar una complicada decisión, sobre el futuro del joven en su nuevo equipo y lo difícil que fue despedirse del Atlanta, en la que empezó con estas palabras:

"Esta última semana ha sido muy difícil para mí ya que estamos pasando por un cambio más! Al final del día, mi familia viene primero y mientras Dios me lo permita, seguiré tomando riesgos para darle la felicidad que ellos merecen. ¿Cuál es el lugar perfecto? ¡Eso no lo sé, pero en Dios siempre he confiado y en él me guía!", Empezó el relato de la despedida Álex.

"Cuando yo tenía como 7 años, me encontraba con mi mami Lita en la montaña cosechando café. A esa edad, ya sabía lo que era trabajar y algo tan pequeño como una gorra significaba mucho para mí, no digamos un par de zapatos. A esa edad, fue la primera vez que pase por un cambio grande en mi vida que me rompió el corazón en varios pedazos. Mi papá llegó a la montaña para despedirse de nosotros porque se venía a los Estados Unidos. ¿Se imaginan el dolor que pase al pensar que posiblemente nunca volvería ver a mi papá? ¡Cuando cumplí 11 años volví a ver a mis padres después de que inmigraron a los Estados Unidos!", continuó el mensaje el hondureño.

"Muchas gracias Atlanta por estos 4 años tan especiales. Fue una decisión muy difícil donde hubo muchas lágrimas, pero mi familia siempre estará primero y por eso, tomé esa decisión. ¡Emocionado de empezar con mi familia un nuevo reto en Orlando! Johann es ahora jugador del Orlando City y Kasey, jugará con Orlando City Pride U-14, equipo también de la NWSL profesional. ¡Gracias a todos por el gran apoyo!", añadió en la nota de despedida.

"¿Qué es lo que uno, no haría como padre para darle toda la felicidad del mundo a sus hijos? Creo que todos los que me conocen saben que yo hago cualquier cosa por los míos y ellos son mi prioridad" concluyó el conmovedor mensaje.