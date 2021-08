Maynor Figueroa y Bryan Acosta sufren duras derrotas con el Houston y Dallas en la MLS

La actividad de los legionarios en la MLS continuó este fin de semana y los seleccionados hondureño no la pasaron del todo bien con sus clubes.

Uno de ellos fue el capitán de la Bicolor, Maynor Figueroa, quien fue titular con el Houston Dynamo, pero solo jugó 45 minutos y salió de cambio en la derrota 3-1 ante el Colorado Rápids.

El encuentro iba 1-1 y el catracho no saltó al terreno de juego en la segunda parte, el club todavía no ha informado si se debió a alguna lesión. Boniek García estuvo en el banco, pero no tuvo participación.

ACOSTA Y EL DALLAS CAYERON ANTE EL KANSAS

El Dallas FC recibió la visita del Sporting Kansas City con Roger Espinoza de titular los 90 minutos, donde Bryan Acosta y su equipo cayeron derrotados 2-0.

Acosta le tocó esperar en el banco e ingresó de cambio en la segunda parte, su equipo perdía 1-0, pero poco o nada pudo hacer en el terreno de juego y el marcador se amplió 2-0.

Otro de los clubes en los que militan los catracho que vio acción este sábado fue el Montreal Impact de Romell Quioto, pero el atacante catracho no sumó minutos porque se encuentra recuperando de una lesión sufrida con la Selección de Honduras.