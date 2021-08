Andy Najar y Boniek García sumaron minutos antes de unirse a la selección de Honduras para las Eliminatorias; Maynor no jugó

Andy Najar sumó 90 minutos en la victoria del DC United ante el Philadelphia Union. La escuadra de Washington rompió una mala racha que tenía de tres derrotas consecutivas tras el triunfo 3-1.

Najar Rodríguez tuvo un partido con 8 duelos ganados, 70 toques, 3 intercepciones, una tarjeta amarilla y logró completar tres de cuatro regaste que intentó, además, completó su partido 100 con el DC.



Con la victoria, el United sumó 30 puntos en 22 partidos y se encuentra en la séptima posicione de la Conferencia Oeste de la MLS.





Najar llega con minutos sumados antes del encuentro de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 ante Canadá en Toronto del jueves 2 de septiembre.

BONIEK TAMBIÉN JUGÓ, MAYNOR NO



Otro legionario que tuvo actividad este sábado fue Óscar Boniek García, el veterano jugador entró al minuto 27 en la derrota del Houston Dynamo ante el Minnesota United (2-1).



El hondureño ingresó por Darwin Ceren, quien salió lesionado del cotejo, Maynor Figueroa, capitán de la selección de Honduras, no tuvo actividad antes de los juegos de la Eliminatoria.



Houston Dynamo vive un calvario, se encuentra en la última posición de la conferencia Este con 19 puntos en 22 encuentros disputados.