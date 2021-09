La entrevista con Alberth Elis: Burdeos, el dorsal, su primer invitado al estadio ¿cambiar camiseta con Messi?

Follow @GustavoRocaGOL

Alberth Elis es un niño que lo soñó y hoy por obra de Dios, como bien lo dice, está cumpliendo cada uno de sus sueños en el fútbol. El delantero hondureño es uno de los futbolistas que sacan la cara por el país y Centroamérica, sin embargo, para llegar hasta donde ha llegado no ha sido fácil, ha tenido que bregar ante muchas adversidades.

La 'Panterita' desde que jugaba descalzo en las polvorientas calles de Chamelecón soñó con llegar a la élite mundial y jugar contra los mejores del mundo; está por lograrlo tras haber fichado por el Burdeos de la Ligue 1 de Francia, una liga donde se codeará con jugadores de la talla de Neymar, Mbappé, Messi o Sergio Ramos.

La carrera del jugador hondureño de 25 años ha tenido de todo, desde el rechazo de uno de los clubes grandes de Liga Nacional como la del Real España hasta llegar a ser criticado en Rayados de Monterrey de México, no obstante, ha saboreado las mieles del triunfo en el Houston Dynamo de la MLS y posteriormente con el Boavista de Portugal, sin dejar de lado los momentos dulces vividos con la "H" en el corazón.

Ahora, con la 29 del Burdeos de Francia en su espalda da su primera entrevista a DIEZ y repasa lo que ha vivido como jugador del cuadro galo, donde tendrá el privilegio de ser dirigido por Vladimir Petkovic, extécnico de Suiza en la reciente Euro y Rusia 2018.

Elis recuerda su sueño de jugar en Europa, habla sobre el idioma francés, revela que ha invitado a David Suazo a verlo al Stade Bordeaux-Atlantique y que no le mueve cambiar camisetas; está enfocado en completar su recuperación y estar listo para ayudar a su equipo a lograr los objetivos trazados.

LA ENTREVISTA DE DIEZ A ELIS:

¿Qué tal todo por Burdeos?

Muy bien, muy feliz de estar aquí, gracias a Dios se dio la oportunidad de venir a Burdeos. Estoy muy alegre de estar acá.



¿Cómo va el aprendizaje del idioma francés?

Ahí vamos aprendiendo unas palabras, saludos y eso. Comenzaré clases en los próximos días para hablarlo mejor. Ahorita estoy tratando de escuchar y escuchar para poder aprender un poco y captar lo que me dicen.



¿El portugués sí lo manejó bien?

Sí, hablo un poco, pero como estuve en Estados Unidos, entonces muchas personas hablan inglés aquí y como yo lo hablo, se me hace más fácil.



¿Cómo fueron los primeros días de Alberth Elis en Burdeos?

Muy buenos, me han recibido bien, el Burdeos es una gran institución, creo que como dije antes, estoy alegre de estar aquí, todas las personas que trabajan en el equipo son muy amables y me han dado una gran bienvenida.



¿En qué momento se da cuenta que es jugador del Burdeos?

Desde hace muchos días se venía negociando, pero dos días antes que íbamos a viajar ya estaba todo listo, pero claro que están las pruebas médicas que hay que pasarlas pero es algo que se venía trabajando desde unas semanas atrás. El gerente deportivo del equipo, Admar López, fue quien dijo desde mucho antes que solo faltaban pocos detalles para que se diera el traspaso y gracias a Dios así fue.





Ese detalle suyo muy especial de la bandera de Honduras. ¿Fue idea suya o del equipo?

El equipo tenía la bandera, me pareció una buena idea poder tomarme fotos con la bandera y como viste, también andaba una pulsera con la bandera de mi país, fue algo lindo al final, salió muy bien, siempre orgulloso de representar a Honduras donde quiera que esté. Lo de la bandera el equipo las tenía guardadas, me sorprendió que la tuvieran, creo que fue un lindo detalle hacia todo el país.



¿Y lo de la máscara?

También fueron ellos que la tenían. Yo tengo máscaras pero no las traje.



Le han dicho algo sobre la celebración de pantera porque un francés que se llama Bafetimbi Gomis celebra así también...

No, no me han dicho nada, todo comenzó poniéndome la máscara y celebro como una pantera porque siempre me han dicho así, y desde ahí viene esto.



¿Se sintió como un crack en la presentación por cómo se dio?

No, aquí es normal, así presentan a los jugadores, así los reciben de buena manera para que uno se sienta cómo y feliz de llegar acá. Muy contento con la presentación. Estas son cosas que uno las sueña y las imagina, y hoy estarlo cumpliendo es muy hermoso.



Haciendo una retrospectiva desde el Mundial de Emiratos Árabes 2013 hasta la fecha ¿qué piensa de su carrera, pensó que iba a llegar hasta aquí?

Uno desde joven lo lleva todo paso a paso, lo primero que uno sueña es poder debutar en su país profesionalmente, después representar a su selección a nivel mayor y luego jugar en las mejores ligas del mundo y Europa. Gracias a Dios estoy cumpliendo uno de mis sueños de niño, sé que todavía tengo por recorrer y aprender y eso es lo que trato de hacer día a día.



Todo el sacrificio que hizo de bajarse el sueldo en MLS para mudarse a Europa al final está valiendo la pena

Claro, desde el momento que salí de Honduras ese era mi sueño, jugar en Europa. Siempre lo he dicho y lo mantuve, llegué a la MLS y nunca perdí la visión que era esa, siempre fue el objetivo, no lo perdí de vista, yo trabajaba pensando en eso. Sabía que la oportunidad iba a llegar y tenía que estar preparado porque si no de nada iba a servir, entonces llegó el Boavista y podemos decir que individualmente fue un buen año, pero ahora este es un nuevo reto, no será fácil, pero son cosas que cuestan.



¿Por qué elegiste el número de camiseta 29?

Habían varias opciones, pero al ver que David Suazo lo había usado en su momento cuando llegó al Inter de Milán y de todas las opciones que habían me gustó. Usar el mismo número de él fue algo que me pareció muy bien, le escribí antes que todo esto pasara. Siempre he tenido comunicación con él, para mí es un honor hablar con David, de hecho, lo invité a un partido y espero pronto pueda venir por acá y poder verlo.



Con el tema de la alimentación ¿cómo le está haciendo?

Siempre donde quiera que uno va la comida del futbolista es la misma. Por ahora estoy en un hotel esperando poder ubicarme aquí en la ciudad y la comida aquí en el hotel y en el entrenamiento es buena, no hay problema con eso.





¿Ya habló con el técnico Vladimir Petkovic?

Sí, ya pudimos hablar. Me dio la bienvenida. Todo bien... me dijo que espera estar recuperado al 100% para poder contar conmigo. Yo también quiero aportarle mucho al equipo.



¿Cuándo se incorpora de lleno a los entrenamientos?

Esperamos en dos semanas poder estar entrenando al par de los compañeros. Es el tiempo de mi rehabilitación y hay que respetar ese tiempo antes de entrar a entrenar, pero todo va bien, todo camina en orden. Estoy trabajando en el gimnasio y tratando de estar bien para regresar al 100%.



¿Y Burdeos como ciudad que tal es, ya salió a conocerla?

Sí, ya salí, pude ir al centro, es una linda ciudad, de las mejores que he conocido y estoy muy feliz de estar aquí. Mi día a día es ir a entrenar a las instalaciones del club, hablo con mis compañeros, luego a descansar. Estuve con Ricardo Mangas, había estado con él en el Boavista, tenía una buena amistad y ahorita pues conocimiendo a mis compañeros, me han recibido muy bien.



¿Quién lo lleva a la sede? ¿Ya maneja allá?

No, no (risas). Como habemos varios jugadores nuevos aquí en el hotel, nos pasan recogiendo y nos vienen a dejar. Ahorita no estoy con ningún familiar.



¿Cuándo se espera su debut?

No te podría decir una fecha exacta, sin embargo espero primeramente en Dios estar a las órdenes del técnico en la jornada 6 o 7, si todo camina en orden espero estar en cualquiera de esas jornadas.



Aparte del Burdeos ¿qué otros clubes se interesaron en usted?

No, ahora ya no tiene sentido hablar de eso. Lo importante es que estoy aquí, me siento feliz de trabajar para aportarle lo mejor de mi al equipo. Prefiero no hablar de eso, lo único que puedo decirte es que estoy muy contento de estar aquí y lo que deseo es recuperarme para estar al 100%.



¿Qué diferencias ve entre el Boavista y Burdeos?

Los dos son grandes instituciones solo que son ligas diferentes. Ahora me toca adaptarme a este equipo. Lo importante es eso, adaptarse y rendir.



¿Y cuántas camisetas del Burdeos le han pedido ya?

(Risas) Como siempre, los familiares y amigos, que son las personas que están ahí siempre con uno, pero es normal que siempre sean los primeros en tener camisetas de mi parte.





¿Le motiva estar en una liga donde están Messi, Mbappé, Neymar y otras estrellas?

Claro, estoy motivado de estar en esta liga y de la linda oportunidad que tengo, muy dichoso de estar en el Burdeos. Yo estoy listo para demostrar mi potencial pero primeramente tengo que ponerme bien físicamente.



¿Ya se ve en un PSG-Burdeos siendo marcado por Sergio Ramos?

Normal. Ya sea el equipo contra el que sea que toque jugar uno trata de hacer bien las cosas, de demostrar, uno como delantero siempre trata de anotar goles sin importar quién esté enfrente y qué equipo sea.



Choco Lozano ya experimentó las patadas de Sergio Ramos...

(Risas) Sí, sí, ahí miré los partidos..



En un juego ante el PSG, si le tocara pedirle la camiseta a un jugador ¿a quién se la pide?

En eso no estoy pensando ahorita mismo, yo estoy enfocado en recuperarme para ayudarle a mi equipo que por eso fue que me ficharon. Yo prefiero pensar en lo que se hace dentro del campo. No pienso en eso.



¿No es mucho de cambiar camisetas?

La verdad no, es muy raro que cambie camisetas, si se da la oportunidad y pasa, pasa, pero no soy de andar cambiando camisetas.