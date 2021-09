Alex López se quebranta en una entrevista en Costa Rica: "No pude despedirme de ella y después me pasa lo que pasó"

En una relajada entrevista brindada al canal Futv de Costa Rica y transmitida el viernes, el futbolista hondureño Alex López relató cómo llegó a jugar al fútbol tico, algo que no tenía en mente ya que había una oferta del fútbol ruso, pero una plática con Luis Garrido y Roger Rojas le cambió el destino.

Además el 10 de la selección hondureña y que estará en la siguiente convocatoria para los partidos eliminatorios de octubre, también contó el momento más duro de su vida cuando falló un penal en una final contra Herediano y que previo a este suceso, había perdido a su abuela sin poder despedirse de ella.

López arrancó la charla recordando que a "Luis Garrido y Roger Rojas como se les terminaba el contrato en Olimpia habían tenido comunicación con ellos (Alajuela), pero yo no. Mi intención en ese momento era seguir en Olimpia o irme para Rusia, pero cuando ellos me llaman y me dicen no, aquí está bien bonito entonces me cambiaron los planes", relata.

"En la Concacaf nos habíamos enfrentado a ellos y me acuerdo que íbamos en el autobús y Roger dijo: 'a mí me gustaría jugar en el Alajuelense' ¿de verdad? le digo yo, sí, me dice: 'me gusta este equipo'. Recuerdo que le dije, quedamos libres, vamos a ver y al final se dio la oportunidad de poder llegar aquí y no me quejo. Es cierto que he sufrido mucho por lo que pasó en la final (contra Herediano), pero dije: 'de aquí no me voy hasta ser campeón'", se prometió López quien ya se coronó con los manudos.

Y es precisamente ese lanzamiento fallado el sábado 21 de diciembre del 2019 que marcó a López, ha sido uno de los momentos más duro en su vida porque además de lidiar con ese error, también había vivido una situación personal muy complicada.

"Fue un momento difícil para mí, creo que el más complicado de toda mi carrera, cuando me fui para Honduras, llegué y toda persona que me encontraba me decía: 'fallaste el penal' y me lo recordaban. Hubo un momento en que no quise salir para despejarme de todo y así poder pasar tranquilo".

Segundos después, Alex recuerda y se quebranta frente a las cámaras, "en ese mes murió mi abuela y fue duro porque yo no pude despedirme de ella y después me pasa lo que pasó, fue antes de la final. Ella muere durante las semifinales, yo decía: '¿por qué me pasa esto?', la verdad no se lo deseo a nadie, pero el fútbol es tan hermoso que tiene revanchas y yo puedo decirlo porque logró dos campeonatos con Alajuelense", dice.

LA PETICIÓN DE BRYAN RUIZ A LA DIRECTIVA POR ALEX LÓPEZ

A mediados del 2020 los rojinegros anunciaron la llegada del experimentado Bryan Ruiz, uno de los ídolos en la selección de Costa Rica y sin saberlo sino hasta después, el tico dos veces mundialista hizo una petición especial a la dirigencia por el hondureño.

"Con Bryan me siento muy bien, la verdad es que mucha gente no lo sabe y yo me vine a dar cuenta cuando quedamos campeones, pero Bryan, cuando Agustín (Lleida -gerente deportivo-) lo contacta, Ruíz miraba los partidos de la Liga y lo primero que le dice a Agustín es que en ningún momento vaya a tener en la cabeza sacarme del equipo, que él llegaba si yo estaba en el equipo y cuando llegamos a jugar, era una conexión como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo dentro y fuera de la cancha", reveló.

Y contó cómo el ex técnico Andres Carevic le cambió su posición: "Primero, nosotros pensábamos que íbamos a jugar con una contención y nosotros quedamos campeones sin contención en ese torneo. Un día estaba lesionado Bernal, Cubero y el profe Carevic me dice: '¿podes jugar en esa posición' y yo le dije: 'yo voy a terminar el partido y después miramos'. Luego nos tocó ir a jugar a Grecia y jugué también en ese puesto y luego Agustín Lleida llega y me dice: 'vos no tenes nada de cinco, vos no le quitas la pelota a nadie', entonces le digo: 'soy el mejor contención'. Al final me quedé allí y quedamos campeones".

DESEA SER PERIODISTA AL FINAL DE SU CARRERA

Aunque comenzó a estudiar una carrera de ingeniería, López no dudó en revelar que al finalizar su carrera en el fútbol le gustaría comenzar a sacar clases de periodismo, pues no descarta que más adelante se dedique a ello.

"A mí me gustaría terminar una carrera, comencé a estudiar Ingeniería Civil, pero también me gusta el periodismo. Creo que lo mío es más el debate y si llego a ser periodista nunca sería del tipo que crítica al jugador, porque yo soy jugador. Venir y matar a un jugador no, porque yo lo he sido. Porque es muy fácil criticar con un micrófono".