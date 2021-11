Con dos representantes hondureños: Así se jugarán los cruces de los Playoffs de la MLS 2021

La Temporada Regular de la MLS llegó a su fin después de 34 jornadas de mucha intensidad, emociones y grandes partidos, dando pie a los Playoffs, parte del torneo donde 14 equipos (7 por conferencia) se jugarán todo lo hecho en el año y se contará con presencia hondureña.

De esta manera se confirma la presencia de dos jugadores catrachos: Roger Espinoza y Joseph Rosales, quienes aún cuentan con opción al título y esperando sumar minutos en los playoffs.

Es importante recalcar que en esta jornada 34 no solo dejó a otros hondureños sin la fiesta grande, sino que a los mexicanos con mayores reflectores en la MLS quedaron eliminados Carlos Vela y Chicharito Hernández, pues el LAFC fue apaleado por el Colorado Rapids y los dejó fuera, mientras que el LA Galaxy empató pero una victoria en el último suspiro del Salt Lake los echó de esta fase.

¿Cómo se arman los Playoffs en la MLS?

El primer lugar de la Conferencia Este y Oeste accede directamente a las Semifinales, mientras que del lugar 2 al 7 se miden en esta ronda de playoffs para conocer quién accede.

Los partidos son 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5, donde el ganador de éste último par va contra el líder de conferencia, y los otros dos ganadores de Playoffs se miden entre sí.

Así se jugarán los duelos de la Conferencia Este

En este sector el líder absoluto fue New England, quien en 34 partidos acumuló 73 unidades, llevándose una ventaja de 19 puntos sobre el segundo lugar. Tomando en cuenta lo expuesto en el punto anterior, los cruces serán así:

Philadelphia vs New York Red Bull

Nashville SC vs Orlando City

NYC FC vs Atlanta United (el ganador enfrenta a New England)

Los duelos de la Conferencia Oeste en la MLS

Del otro lado en la MLS, el líder de conferencia fue Colorado Rapids, mismo que echó a Carlos Vela y LAFC de los Playoffs, pues con 61 puntos accedió directo a Semifinales.

Los otros cruces que tendrán lugar serán los siguientes:

Seattle Sounders vs Real Salt Lake

Kansas City vs Whitecaps

Portland Timbers vs Minnesota (el ganador va ante Colorado).

¿Cuándo comienzan los MLS Playoffs 2021?

La postemporada del fútbol en los Estados Unidos arrancará el próximo 20 de noviembre con la primera ronda.

¿Cuándo son las finales en la MLS Cup 2021?

Las Finales de Conferencia tendrán lugar el 4 y 5 de diciembre. Mientras que la final por la MLS Cup será el 11 de diciembre.