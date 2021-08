La historia de Joseph Rosales, el hondureño formado en Panamá que buscará brillar en la MLS con Minnesota

Follow @Omar_GM09

Con tres brillantes partidos en el Preolímpico de Guadalajara en marzo, Joseph Rosales se graduó con la Sub-23 de Honduras con la que cual mostró una visión panorámica que pocos sostienen, polifuncionalidad y una zurda talentosa que deslumbró a la afición hondureña y hasta extranjeras.



Tras verlo brillar en el mediocampo durante las semifinales ante Estados Unidos y agigantándose ante México en la final, surgieron incógnitas respecto al paradero de Rosales, desconocido por muchos que ansían conocer de donde salió esta gran promesa de ficha catracha que se formó profesionalmente en Panamá, lugar donde residía desde 2015 hasta este viernes.

El Minnesota United, franquicia de la MLS desde 2017, anunció el fichaje a préstamo por 18 meses del contención, convirtiéndose en el noveno hondureño en militar en dicha liga en la actualidad. El club comentó que optaron por tenerlo tras lo realizado en el preolímpico.



El jugador platicó con DIEZ y comentó cómo ha sido su trayectoria en el fútbol, el momento en el que se dio cuenta que ya no viviría más en Honduras y sus sensanciones tras su brillante futuro tras destacar en el preolímpico. Esta es la historia de esta joven joya catracha de nacida el 6 de noviembre del 2000.



- Mudanza a Panamá e inicios profesionales -



“Mi madre se fue de turista a Panamá para ver cómo estaba la situación, al estar unos meses le gustó todo y finalmente se quedó en Veraguas. Tres años después nos dijo a junto a mi hermano que fuéramos a visitarla por un tiempo nada más, pero ya estando allá nos dio la noticia que nos íbamos a quedar en el país”, inició contando.



“La noticia me tomó de sorpresa, le pregunté a mi madre –qué pasará con mis amigos y el lugar donde yo jugaba- y solo me dijo que me tranquilizará y que muy pronto me adaptaría. Fue duro, mi niñez en el barrio Buenos Aires en Tegucigalpa la recuerdo de una manera muy feliz jugando en la calle con mis amigos y disfrutando con ellos, pues fueron muchas amistades las que dejé cuando me fui del país, sin embargo, siempre que vengo los visito y paso el rato con ellos”, continuó.



El amor de Joseph por la número cinco inició desde muy pequeño en la escuela Anafut, academia de Danilo Turcios en la capital, donde forjó su base futbolística. Al marcharse a tierras canaleras, estuvo parado por más de un año hasta que decidió perder el rigio en una liga mayor de su ciudad.

Joseph Rosales destacó en el Club Atlético Independiente en Panamá con quien ya ha sido campeón. También disputó encuentros de Concacaf Champions League. “Al principio tuve que empezar de cero en una escuelita, pero estuve bastante tiempo sin competir porque no me llegaba la ficha de Honduras. Posteriormente, participé en una liga mayor donde me vio el equipo de Veraguas, Atlético Veragüense, y me dio la oportunidad de jugar en reservas, lastimosamente descendieron ese año y me dijeron que iba formar parte del equipo en segunda división, pero nos cortaron junto a otros tres compañeros”.



“En 2018 tuve que emigrar hacia Ciudad de Panamá a buscar lo que saliera, y encontramos al profesor Donaldo “El Pana” Gonzaléz, entrenador del Club Atlético Independiente (CAI), quien nos dijo que fuéramos a probar suerte en las reservas del equipo, donde llegamos a un entrenamiento y nos hicieron disputar un amistoso entre nosotros, afortunadamente destaqué con un gol y asistencia y me ficharon. Me quedé en la casa club donde me dieron estudios, desde entonces he estado con ellos”, confesó Joseph.



Rosales solamente disputó 17 partidos con las reservas del CAI, pues al final del torneo debutó a manos de “El Pana” en el primer equipo, quien se marchó del club días después.



Posteriormente, ascendieron a su exentrenador en reservas Francisco Perlo, quien desde el primer día hasta la actualidad ha ostentado de una confianza inmensa con el oriundo de Tegucigalpa. En diciembre del 2020, Joseph fue campeón de la primera divisón panameña con el CAI.



-Selección de Honduras -



En primera instancia, Rosales realizó una prueba en la Sub-15 de Panamá, pero la Fepafut no visualizó el talento del joven catracho. “Yo fui a hacer unas pruebas a la Sub-15, pero solo me pidieron mi número de teléfono y nunca me llamaron. Aun cuando empecé a jugar con Honduras, nunca me contactaron”, dijo.



En 2018 empezó su trayectoria con la bicolor en los microciclos previos al premundial Sub-20 de Polonia 2019, en el cual Joseph no fue incluido por Carlos Tábora. Sin embargo, tras destacar en su club, se ganó la oportunidad de ser seleccionado y disputar la Copa del Mundo en mayo del siguiente año, donde para desgracia de un país entero, las cosas salieron de la peor manera.

Joseph Rosales disputó como titular el oscuro partido de Honduras ante Noruega en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019. Honduras fue goleado en su debut 6-0 por Nueva Zelanda, contra Uruguay encajaron un 2-0 y las sensaciones eran mejores, pero contra Noruega fueron destruidos 12-0, siendo 9 de ellos por obra del ahora jugador sensación, Erling Haaland. Fue la etapa más gris en la joven carrera del mediocampista de 21 años.



“Fue un momento duro durante ese mundial, no era lo que esperábamos, pero son cosas del fútbol y tocó seguir mejorando. Desde entonces, he sostenido una espinita y he querido redimirme con la camisa de la ‘H’, lo cierto es que no hay mejor revancha que la que acabo de tener con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Durante el preolímpico vi muchos comentarios negativos y positivos, pero yo siempre me quedó con los bonitos y finalmente los objetivos se consiguieron”, declaró.



Rosales piensa que aún no está cerca de su mejor etapa futbolística, y dejó en claro que se ha desquitado los malos momentos vividos con la Bicolor.



“Todavía no he llegado a mi máximo nivel, aún puedo demostrar muchas cosas más. Todo jugador pasa por momentos malos, pero con trabajo y dedicación se obtiene una revancha. En mi caso me pasó en 2019 con el mundial y ahora me las he desquitado con la selección Sub-23", dijo el jugador del CAI que de niño solía admirar a Jerry Bengston, delantero con quien podría compartir vestuario en la mayor.