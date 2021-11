La MLS culminó su temporada regular con un New England Revolution de récord  

La temporada regular de la MLS ha llegado a su fin, con un Decision Day dramático en ambas conferencias, en las que se decidieron las últimas plazas para los Playoffs de esta apasionante edición.



El mejor equipo del campeonato en su fase regular ha sido el New England Revolution, que estableció la mejor marca de todos los tiempos en la MLS de Estados Unidos al llegar a los 73 puntos, pese a caer derrotado en la última jornada del torneo por el Inter de Miami.



La otra franquicia que destacó en esta temporada ha sido el Colorado Rapids, que terminó primero de la Conferencia del Oeste, superando por un solo punto al Seattle Sounders FC.



Estos dos, que fueron los mejores después de 34 partidos disputados por cada equipo, descansarán en la primera ronda, ya que aseguraron su participación en las semifinales de Conferencia, donde esperan a seis franquicias más, que los acompañen en la lucha por coronarse como el mejor equipo de la MLS.



Los partidos de primera ronda de los Playoffs se disputarán del 20 al 23 de noviembre, con 6 equipos de la Conferencia del Este y 6 del Oeste, que buscarán un boleto a las Semifinales de Conferencia. Las casas de apuestas ya están listas para la ronda final y en el comparador de cuotas de Wincomparator encontrará las mejores cuotas para apostar en la MLS.



En la Conferencia del Este, los emparejamientos de primera ronda será muy apasionantes, igualados y llenos de emoción: New York City vs. Atlanta United, Philadelphia Union vs. New York Red Bulls y Nashville vs. Orlando City



En la Conferencia del Oeste, los enfrentamientos no serán menos y la intensidad de los partidos serán determinantes: Portland Timbers vs. Minnesota United, Seattle Sounders vs. Real Salt Lake y Sporting Kansas City vs. Vancouver Whitecaps.

VER TABLA DE POSICIONES DE LA MLS



De esta etapa final de la Major League Soccer se han quedado fuera grandes equipos, que no cumplieron con los objetivos planteados a inicio de temporada.



Los Ángeles Galaxy, LAFC y el Inter de Miami son tres equipos que decepcionaron a sus aficionados, especialmente porque son tres franquicias ubicadas en zonas de gran relevancia de los Estados Unidos, además de contar con proyectos económicos y deportivos muy importantes.



Sin embargo, la gran sorpresa fue la eliminación del Columbus Crew, vigente campeón de la MLS, que se quedó a un punto de los Playoffs, superado por el New York Red Bulls, después de una temporada muy irregular, con muchos problemas defensivos que penalizaron a los de Ohio.

Toronto venció al DC United de Andy Najar, sin embargo, ambos quedaron eliminados.





En el apartado goleador, Valentin Castellanos, del New York City, terminó como máximo goleador de la temporada regular con 19 goles, igualado con Ola Kamara del DC United. Javier “Chicharito” Hernández, delantero de Los Ángeles Galaxy, que no participará en la postemporada culminó con 17 goles.



Después de la primera ronda de los Playoffs, las semifinales de Conferencia se disputarán entre el jueves 25 y el martes 30 de noviembre, mientras que las Finales serán el sábado 4 y el domingo 5 de diciembre.



La gran final de la temporada, en la que el ganador obtiene la MLS Cup 2021, será el sábado 11 de diciembre, donde los New England Revolution esperan responder a las expectativas generadas en esta fase regular y levantar este título, convirtiéndose en el sucesor del Columbus Crew.