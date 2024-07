Impactante testimonio sobre Alberth Elis: Los días que vivió con memoria de niño al despertar del coma: “Su madre se ponía a llorar”

Sus palabras son tan sinceras que al solo escucharlo y sentir cómo toma fuerzas para no quebrarse al contar esos episodios, parece que quisiera borrar de su mente ese pasado, pero no puede, es un motor de vida que le ha ayudado a creer en las cosas imposibles. Alberth vivió durante ocho días con memoria de un niño. Deambuló y hacía cosas que no coincidían con la realidad, un shock que doblegó hasta el más fuerte de la familia.

“No sé cómo decirle, pero lo de Alberth es un milagro”, repite una y otra vez don Osman mientras se lleva la mano al mentón. Hubo días, recién salido del hospital que Alberth llegó a tener la memoria de un niño. Su mamá le decía: ‘hijo vaya báñese’, y él se quitaba la ropa delante de ella, sin saber que estaba así... no sabía lo que hacía. Su madre se ponía a llorar porque pensaba que él iba a quedar así de por vida, pero era parte del proceso y todo fue mejorando hasta volver a ser otra vez el mismo Elis.

Los días fríos de ese invierno de febrero en el hospital fueron de angustia. La sala de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Bordeaux donde Elis fue ingresado desde el 28 de febrero hasta el día que fue traslado a una clínica; más de 10, se convirtió el hogar por don Osman y su esposa. Desde las 11 de la mañana hasta las 12:00 de la media noche, estaban orando y vigilando al lado de la cama viendo a su hijo luchaba por su vida.