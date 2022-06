Alberth Elis y su dura crítica: “El fútbol de Honduras no está bien, vemos el problema y no lo arreglamos, solo nos quejamos”

Claro, siempre muy feliz de estar en mi país, con mi familia y no hay nada como eso, de disfrutar los momentos con las personas que amas. Viví un año muy difícil por lo que pasé con las lesiones, el descenso con el Girondins, no es fácil, ahora estoy recargando energía para lo que viene.

Elis nos habló de su futuro. Su sueño de ser jugador de la Premier League y nos cuenta cómo se prepara. Además, no deja de tocar el tema caliente de la Selección Nacional donde dispara y señala que debe haber cambios y no cargar toda la culpa en los futbolistas. Cree que en Honduras solo se señalan las cosas, pero no se dan acciones.

Creo que todos tenemos culpa en esto, todos sabemos que las cosas en el fútbol de Honduras no están bien. Viendo las otras ligas como han crecido y nosotros seguimos atrás, son cosas que se ven y muchas veces está el problema, pero no lo arreglamos, solo nos quejamos. Ya días lo vengo diciendo que se tienen que hacer algunos cambios.

Muy poco, mi mamá es la que me atiende y trato de comer todo lo que no puedo cuando estoy en Europa.

Estoy muy agradecido con ellos por el apoyo que me dieron, por la forma en que me recibieron cuando llegué a Francia. Mi sueño siempre ha sido jugar en la Liga inglesa y esperemos que se pueda dar, primeramente Dios, esté esa oportunidad y poder aprovecharla.

No nos vayamos tan largo, por lo menos debemos igualar a Costa Rica que está por encima de nosotros, no podemos igualarnos a Europa ya que ni siquiera somos los mejores de Centroamérica, pienso que hay muchas cosas que se deben mejorar, comenzando por arreglar el estadio Olímpico.

No es posible que las reservas especiales se hayan parado por tanto tiempo cuando a muchos jugadores, como el caso mío que jugué tres años en las reservas especiales y eso fue lo que me ayudó en mi equipo a estar preparado. Hay muchas cosas en Honduras que se deben cambiar, pero al final solo se denuncian los problemas y nadie hace nada. Si seguimos igual, los resultados seguirán igual.

¿Esa oportunidad ya llegó... vas para el Leeds United como lo mencionan en Francia?

(Risas) En el fútbol los rumores no valen porque al final del día no esté plasmada la firma de un contrato no hay nada. Me ha tocado vivir esto año a año, prácticamente todos los años me colocan cada vez que termina la temporada y he aprendido a tomar las cosas con calma. Si me llega la oportunidad vamos a estar preparados.

¿Pero que se mencione tu nombre para la Liga Premier me imagino que te agrada?

Claro, me siento orgulloso que muchos equipos vean mi trabajo, por allí hice una buena estadística en Francia y eso ha sido lo que hizo que algunos equipos estén interesados, pero como dije primeramente Dios espero que se de esa linda oportunidad y estar lista para aprovecharla.

¿Qué plus te dio jugar en la misma liga que Neymar, Mbappé, Messi, Sergio Ramos y poder competir y anotar?

Muy feliz, siempre lo digo, lo más importante donde uno esté siempre hay que tratar de que todos se den cuenta que uno esté en la liga y eso es lo que siempre hago donde quiera vaya. Siempre he tratado de competir en la Liga que juegue.

¿De qué depende tu futuro?

Tengo contrato con Girondins y el club es el que decide, de mi parte solo me queda trabajar porque al final del día si Dios me ha llevado a donde estoy ahora, si tiene algo nuevo preparado para mí lo trataré de aprovechar como siempre lo he tratado de hacer.

¿Sientes que ya estás en lo más alto de tu carrera para ir a una liga grande?

Creo que todavía puedo seguir subiendo, ir mejorando, estoy en una edad en la que puedo seguir creciendo como jugador, por eso trato de trabajar, dar el máximo sabiendo que puedo dar más.

¿Cuántos años más te ves jugando en Europa?

Yo digo que hasta que me retire, Dios tiene el control de todo y estar listo para lo que venga. Ya a finales de junio me incorporo a la pretemporada del club.

¿Cuándo se define tu futuro?

Uno como jugador, si me toca cambiar de club, me gustaría llegar desde el primer día de la pretemporada, pero como te digo, soy del Bordeaux, estoy muy agradecido con ellos y tengo que seguir entrenando si se presenta una oportunidad para siempre estar listo.

¿Crees que se te cumpla el sueño de jugar en la Liga Premier y por qué te gusta tanto?

Por el estilo de fútbol de la liga que me gusta tanto, es muy parecido a mi característica que es muy rápido, fuerte, muy intenso y sabemos los equipos que hay en Inglaterra. Es un sueño para mí poder ir a la Premier.

¿Fueron ciertas las ofertas que hubo de varios equipos que te buscaron antes de ir al Girondins como el West Ham, Sevilla, Wolfsburgo?

Siempre hay acercamientos, pero mientras uno no firme un contrato en el fútbol siempre hay rumores.

CURIOSAS

¿Qué equipo apoyarás en el Mundial al no estar Honduras?

Yo miraré fútbol y disfrutar cada partido y aprender. Esperando que en un futuro ir nosotros.