Alex López y Alajuelense toman vuelo a El Salvador, donde enfrentarán al Águila en la ronda preliminar de Concacaf

El Alajuelense de Alex López quiere seguir por la senda del triunfo para su debut en Liga CONCACAF y este domingo viajaron rumbo a El Salvador para medirse ante el Águila en la ronda preliminar.

El equipo costarricense viajó desde el aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde con maleta en mano tomaron vuelo para buscar una nueva victoria.

La expedición manuda no contará con su entrenador Fabián Coito ni con el asistente técnico Gonzalo Cigliuti, quienes no cuentan con el permiso de trabajo y en el Torneo de Apertura no han podido estar en el banquillo.