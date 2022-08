Bryan Acosta defiende llamado de Francisco Martínez a la Selección, respalda a Diego Vázquez y confía en Héctor Vargas

Me siento muy bien aquí, me he ido adaptando muy bien al equipo, los compañeros me llenan de confianza y el cuerpo técnico confía plenamente en mi capacidad, en los entrenamientos nos entregamos al máximo, nos exigimos el uno al otro y el miércoles, sábado, domingo, el día que entramos a la cancha mostramos lo que hemos trabajado, Indicó Bryan, mientras recibía besos, abrazos y palabras de aliento de miembros del club.

El mediocampista hondureño Bryan Acosta vive un gran momento en la MLS, lo demostró en el encuentro ante el New York Red Bulls , donde brindó una de sus mejores actuaciones, liderando al Colorado Rapids en una dramática y heroica victoria por 5-3.

Usted está mostrando un gran rendimiento, sus compatriotas andan en gran nivel, ¿cómo ve lo que hacen los otros legionarios en la MLS?

Me agrada ver lo que están haciendo los compañeros, los que están en la MLS y Douglas (Martínez) en la USL, lo que están logrando se lo han ganado, tienen mucho mérito y espero que sigan por esta ruta para el bienestar de sus clubes y nuestro, cuando lleguen a la selección.

¿Cómo ve el trabajo que ha venido realizando Diego Vázquez con la selección nacional de Honduras?

Me agrada ver lo que está haciendo, le llegó la oportunidad y en los partidos que ha disputado ha demostrado su capacidad, no desaprovechó su momento, inclusive los compañeros mostraron un gran nivel, se ha hecho un buen trabajo. Hay que seguir confiando en él y ojalá que le sigan saliendo las cosas para el bien del país. Con este nivel de juego sería difícil pensar en que no sea convocado.

¿Confía en que Diego Vázquez solicitará sus servicios?

Esperemos que me esté dando seguimiento, para uno como jugador es una gran motivación volver a la Selección, pero para ello hay que hacer el trabajo durante la semana con el club y partido a partido ir demostrando que estamos en óptimas condiciones, mientras tanto, esperaremos el llamado y si nos toca ir, lo haré de la mejor forma y si no, me tocará apoyar a los compañeros.

Como futbolista profesional y con su trayectoria en la seleccionado nacional, ¿cómo toma el revuelo que ha causado la convocatoria a un microciclo de Francisco Martínez?

Para mí son oportunidades, son cosas que la vida te presenta, creo que todo hondureño desearía aportarle a la selección de Honduras y así como Diego lo ha mencionado, la Selección es de todos los hondureños, las puertas están abiertas y él se ganó el derecho de estar allí, le felicito por ello y espero que aproveche.

¿Qué posibilidades le ve a su otro equipo, el Real España en su juego ante el Real Estelí esta noche?

El Real España tiene un gran grupo de jugadores, en el torneo pasado quedó demostrado, lastimosamente se quedaron a un pasito de ganar la final, el profesor Héctor Vargas ha venido haciendo un gran trabajo y espero que puedan lograr el pase.