Insólito caso en Italia: La Reggina de Rigo Rivas no sabe si jugará en la Serie B o C y ¡la temporada ya inició!

Reggina , equipo donde milita el hondureño Rigoberto Rivas , fue sentenciado a descender a la Serie C a causa del impago de una deuda con el Tribunal de Quiebras de su región. A ello se le une el hecho de que no pudieron registrar un estadio reserva por problemas burocráticos.

La Serie B del calcio inició el viernes 18 de agosto y todavía no conoce cuáles serán los equipos (20) que participarán en el certamen debido a que aún hay casos por resolver como la relegación de la Reggina , histórico club de ese país.

La inscripción del Lecco, club que ascendió a esta división pero no tiene la infraestructura requerida, tampoco sería aceptada. El puesto vacante de la Reggina lo tomaría el histórico Brescia , quien había descendido tras una catastrófica temporada.

De esta forma, el calendario está marcado con una X en los partidos del Reggina, y con una Y en los partidos del Lecco, a falta de que se haga oficial la decisión.

El hondureño Rigoberto Rivas fue una gran opción de venta en este mercado de fichajes para la Reggina ante el interés de clubes de renombre como Sampdoria, Palermo y Venecia.

- SIN DUEÑOS -

Los Amarantos sufrían de graves problemas económicos con los propietarios Felice Saladini y Angelo Ferraro, por lo que decidieron vender el club al empresario romano Manuele Ilari en julio para así saldar las finanzas del club.

No obstante, los fanáticos de la Reggina no aceptan a Ilari como su nuevo dueño, por lo que se han mostrado desafiantes haciendo protestas y colgado pancartas denigrantes al jerarca, pues no lo quieren en su ciudad, por lo que el mandamás presentaría su renuncia a las autoridades de la región, quedándose el club sin dueño.