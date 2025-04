La figura Carlos Acevedo, portero del Santos y que suena fuerte para reforzar a Monterrey, no dudó en brindar declaraciones fuertes al finalizar la humillante derrota de 4-0 sobre Xolos de Tijuana en el cierre del torneo Clausura.

Fernando "Tano" Ortiz, técnico de Santos Laguna, se sinceró: “hoy tengo un conocimiento cien por ciento de la plantilla y soy consciente y realista que no alcanza ".

" Creo que sí hacen falta jugadores renombre y hacen falta jugadores comprometidos; sobre todo físicamente aptos, porque no es normal que haya tanto lastimado en el equipo", citó Acevedo a los medios de comunicación.

Además, continuó sobre el tema: "los jugadores saben de la situación, tiene que haber un cambio profundo si no seguiremos teniendo dolores de corazón y del alma. Yo creo en el trabajo, es mi primer torneo de esta manera, cierto es que mi crecimiento personal no es lindo, pero los desafíos me gustan".

En sus estadísticas personales, el Choco Lozano disputó su segundo torneo con los Guerreros y registró un total de 4 goles, con 22 partidos jugados y siendo 14 de ellos de forma titular. El hondureño de 31 años tiene contrato vigente con Santos Laguna.