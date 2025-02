El nacido en Miami e hijo de padres hondureños vio acción en 9 minutos del encuentro frente al Sporting Kansas City por el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup.

“Sacamos provecho, estos resultados son muy importantes para nosotros para ayudarnos a ganar confianza”, afirmó a Deportes Total USA y agregó al superar sus problemas físicos: “estoy al 100”.

Nuevamente Lionel Messi se gastó un partidazo y fue clave en la clasificación del Inter Miami a la siguiente ronda. “No me sorprende Leo, ha hecho golazos siempre y otro gol que nos ayuda a la confianza”.

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, lo ha utilizado constantemente y fue visto en la pretemporada. En los partidos oficiales también ha visto acción: “me gusta jugar ahí, como enganche izquierdo”.

El catracho de 21 años se siente prepara para la convocatoria frente a Bermudas, por el repechaje a la Copa Oro 2025 del 21 y 25 de marzo. Y sostuvo una breve charla con el técnico Reinaldo Rueda: “me preguntó como me sentí, no hemos hablado sobre un llamado, pero espero que me tenga como opción”.