Rueda responde la polémica de Olympiacos con Palma, habla del racismo contra Rubilio y dice: “Honduras vive momentos difíciles”

El colombiano atendió a los medios de prensa en conferencia de prensa donde destacó que Bermudas no será un rival fácil y pidió poner los pies sobre la tierra.

¿Por qué no van estar? En el exterior algunos inician, los de la MLS, otros están lesionados, debemos tener alternativas, vinieron hombres de experiencia, la problemática es que tenemos problemas en los centrales como Luis Vega y Carlos Meléndez, ahora tenemos lesionado al Choco Lozano, es buscar esa experiencia, muchos no se sostienen y afectan a la Selección Nacional.

En agosto de 2023 convocamos a José Aguilera, después vino a la primera y segundo, luego llegó Javier Arriaga para que alternara con Joseph Rosales, pero Javier se malogro, no aparece. Ahora vino José Aguilera con una molestia, debemos de prevenirlo, así muchos jugadores en esa situación.

Hoy en día uno tiene que tocar con mucho tacto estos temas, uno no sabe si la inteligencia artificial está actuando, de cómo fue la interpretación, por fortuna Luis se va adaptando, hay de palabras a palabras, y el significado que tengan las palabras, quizá el profesor Mendilibar lo va a provocar para que reaccione, él lo acaba de llevar, él sabe que si lo hace reaccionar podría tener una buena respuesta, esas son estrategias que usan los entrenadores, uno lo puede interpretar de varias formas.

Ese juego se va a encarar con jugadores de Liga Nacional porque no está dentro de la FECHA FIFA, quizá buscando ese estimulo para los jugadores de la Liga Nacional con el partido internacional, el riesgo es normal. Después viene insertar a los legionarios, tenemos que ver cómo llegan, pero es la dinámica que vamos a tener.

La Liga Nacional empezó con un buen ritmo, las primeras cuatro o cinco jornadas, está la problemática de las canchas, equipos que tienen que hacer mayor recorrido porque no tienen canchas disponibles, debemos ver que alternativas hay en esas posiciones neurálgicas, tenemos que ver las alternativas que tenemos.

¿Qué ha hablado con Rubilio Castillo tras sufrir racismo en Colombia?

Después del juego conversé con Rubilio Castillo, algo similar vivió Elison Rivas en Colombia, él está tranquilo, ha habido la solidaridad en Colombia y acá, es la nueva situación que tenemos que manejar con mucho tacto, cuando usted ve la Liga Colombiana y ustedes ven en cada club como ocho o nueve afros en la formación titular de 11, no creo que haya racismo, eso depende de las características de cada persona, ojalá que esto cada día nos sirva.

Parece que hay triunfalismo ante Bermudas, ¿qué nos puede decir?

Debemos ubicarnos con todos los rivales del área, Honduras es un tierra de buen fútbol, hay momentos de transiciones, Honduras está viviendo un momento difícil, de transición, por muchos factores, así es el fútbol, contra Bermudas lo sufrimos, fue intenso, estos jugadores juegan en buenos equipos.

Algunos de estos jugadores juegan en la segunda de Inglaterra, tercera, cuarta división, esto nos desubica por la formación que han tenido y los han desarrollado en Europa, ganan mejor salario, ganan en libras esterlinas, entrenan en mejores canchas, de la nómina que se proyecta tienen siete jugadores nuevos con respecto a la última vez que los enfrentamos. Tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, ser consciente que, aunque Honduras es mundialista, cuatro veces clasificado a Juegos Olímpicos, tenemos que asimilar cada partido, exigirnos, retomar el nivel que nosotros queremos y el que merece Honduras.

¿Cuánto falta para convocar a Luis Suazo y qué palabras le dijo?

Es un grupo que trabajó muy bien, se planificó bien todo, asimilar esa clasificación, ahora viene el desafío de competir con altura. La invitación que les hice es que no debemos esperar 30 años para llegar a la selección absoluta, ustedes vieron a los jugadores del Cincinnati que tenía jugadores de 18, 19 años, deben trabajar cada uno de ellos.

Luego viene el síndrome post-mundial, cuáles se van a sostener, cuáles van a desaparecer, cuáles van a tener muy manejo, el tema de nutrición, viene una problemática social y deportiva, no los podemos dejar solos.

¿Qué se puede hacer para que los equipos de Liga Nacional cambiemos la cara a nivel futbolístico?

Es una interrogante difícil, es la realidad, la viven los clubes, lo primero es no autoengañarnos, debemos poner los pies en la tierra, en esa medida, no vendamos humo, que no nos creamos los mejores, el momento del que estamos viviendo, porque si nos autodestruimos entre nosotros nos va a costar más trabajo, tenemos que trabajar unidos y saber donde estamos, tenemos que reaccionar lo mayor posible.