Denil Maldonado sobre su experiencia en Rumania, la salida de la MLS y el panorama para la Selección de Honduras

Maldonado estará por un año con dicho club, ya debutó y su anhelo es poder lograr la clasificación a las competencias europeas y así ampliar su experiencia futbolística.

En una charla con ICN Sports, el futbolista hondureño expresó su experiencia en el continente europeo y su anhelo por regresar pronto a la Selección de Honduras.

¿Cómo va tu experiencia en Rumania?

Le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad de poder estar acá, es una linda experiencia. Es un nuevo curso que estoy tomando, sé que Europa es un poco más complicado, pero nos estamos adaptando al país y al clima.

¿Cómo ha sido el trato de equipo?

Ha sido muy bien, me han recibido bien, pero el tema del idioma ha sido complicado, ellos me hablan en inglés y he podido comunicarme también. Es un equipo muy competitivo y está en los primero lugar y peleando puestos de competencia europea. Ojalá podamos hacer un gran trabajo.

¿Qué te llevó a tomar esa decisión de irte al club?

Uno se pone a pensar en muchas cosas, uno se aleja de la familia, pero creo que la decisión de venir es de superarse en todo. Es cierto que tuve la oportunidad de seguir en la MLS, pero se me dio esta oportunidad y me reuní con la familia y tomé este reto.

¿Cómo es la gastronomía de Rumania y lo más extraño que has visto?

Cuando uno dice Europa se imagina un mundo moderno, pero me sorprendió al llegar y por eso le dicen viejo continente, ellos mantienen su cultura y esa imagen de país antiguo. Me ha parecido lindo y espero seguir conociendo.

¿La gente que dice del jugador hondureño?

En ese aspecto la gente me ha recibido bien, Costly dejó buena imagen y al hondureño lo toman como trabajador y ahora me toca a mí ganarme un nombre.

¿A qué aspiras con la Universitate de Craiova?

Irme acoplando a la idea del profe, consolidarme y en cada equipo uno tiene competencia, aquí la tengo y debo dar el máximo para que el profe se fije en mí. A corto plazo es ganar minutos.

¿Por cuánto tiempo estarás en Rumania?

Firmé por un año, pero está la opción de compra y espero poder estar más tiempo en Europa.

¿Fueron reales las ofertas de la MLS?

Yo me ponía a platicar con mi papá, mi señora, yo quería que fuera cierto, pero ningún equipo tuvo acercamiento, hubo otros que se fijaron. Fue trabajo de la prensa que quiso vender y al final se dio esta oportunidad.

¿Motagua fue una opción?

Al principio uno no debe descartar ninguna opción, uno no define su futuro hasta que firme. Mi ficha es de Motagua y si no salía ninguna posibilidad yo debía regresar y al final se dio la salida.

¿Qué experiencia te dejó Los Ángeles FC?

Fue muy lindo y uno solo puede ver jugadores por televisión y uno aprende mucho de ellos. Me deja una gran experiencia jugar con Chiellini que como jugador y persona uno lo admira. La liga es muy competitiva y va tomando alto nivel. Nosotros tenemos mala imagen de la MLS y a mí me dejó una linda experiencia.