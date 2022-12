Denil Maldonado buscará romper el maleficio hondureño en el LAFC y consagrarse en el extranjero

Desde muy joven, Denil demostró su jerarquía como un defensor sólido, veloz, feroz, técnico, con buena salida juego aéreo a pesar de no ser un jugador alto, perfilándose como una de las mejores proyecciones del balompié catracho.

El “Chino”, como le apodan, ha alcanzado la madurez dentro del terreno de juego desde muy corta edad, poniendo a prueba su capacidad desde que empezó su misión de sobresalir en el exterior, una tarea que terminó complicándose.

En enero del 2020, el Club Pachuca de México se hizo con los servicios del hondureño por un préstamo con opción a compra a fianlizar el año. Todo parecía ir bien, pues debutó en un partido de Copa a final de ese mes, pero con la irrupción de la pandemia su proceso se cortó y en agosto terminó saliendo.

Fue el Everton de Viña del Mar, equipo asociado al Grupo Pachuca, el que lo acogió en la Primera División de Chile. Allí fue hasta en 2021 donde se le dio rodaje y terminó dejando buenas sensaciones, cerrando la temporada como titular meses.

No obstante, su sobresaliente participación en Chile no culminó con final feliz, pues el Pachuca no optó por la compra definitiva del futbolista y este terminó regresando en 2022 a Honduras, donde en mayo terminó levantando el título.