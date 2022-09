Edwin Rodríguez se suma a la lista: Los futbolistas hondureños que han jugado en la Superliga de Grecia. ¿Quién fue el primero?

4- Allan Lalín

El ex Real España estuvo en los clubes Niki Volos y Paniliakos, convirtiéndose en el primer futbolista catracho en jugar en dos clubes diferentes en Grecia.

5- Shannon Welcome

El hermano del ex mundialista Georgie Welcome, vio acción en tres clubes diferentes en ese país. El primero fue el Archanaicos, posteriormente militó en el Chania y finalizó su andar griego en el Aigianiakos

6- Diego Reyes

El ex Platense, Real Sociedad, Olimpia y Marathón también ha formado parte de la legión que jugó en Grecia y lo hizo con el Larissa en el 2017.