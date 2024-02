El defensor que chocó contra Elis: “Toca el balón primero, pero lo golpeo y luego lo vi en el suelo; perdió el conocimiento”

Una vez finalizado el encuentro con la victoria del Girondins (1-0), los jugadores y técnicos no tenían muchas ganas de hablar sobre el mismo, ya que toda la atención estaba sobre Elis luchando por su vida.

De inmediato, Pedro Díaz, volante del Girondins, se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con su compañero, corre hacia él y pide ayuda.

Enzo Basilio, portero del Guingamp, vio en primera plana el duro encontronazo entre Donatien y Elis. “Sucedió muy rápido. Me levanté, lo vi en el suelo y no fue muy lindo verlo. Son cosas que no nos gusta ver. Los médicos le taparon la cabeza y le pusieron oxígeno”.

Durante largos minutos, los 22 futbolistas rodearon al hondureño, mientras era evacuado. Algunos incluso rezaron. “Nunca había experimentado esto en mi carrera. Es realmente difícil, casi lloro”, reveló Karl-Johan Johnsson, guardameta y compañero de Elis en Burdeos.